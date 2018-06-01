Швейцарский средневековый замок будет продан с аукциона Concierge Auctions

ЛОНДОН (LONDON,), 1 июня 2018 г. PRNewswire/ -- Компания Concierge Auctions выставляет на продажу Chateau de Bavois (Шато де Бовуа) - отреставрированное поместье 14-го века, расположенное в швейцарском кантоне Во, к северу от Женевского озера. В процессе восстановления замка, некогда служившего домом графу Пьеру II Савойскому - дворянину, чье имя носит знаменитый лондонский Savoy Palace, - был бережно сохранены уникальные элементы, характерные для периода его строительства, включая секретный подземный тоннель. Поместье, выставленное по начальной цене в 18 млн. швейцарских франков, будет продано без резервирования цены покупателю, предложившему наивысшую цену в ходе аукциона 28 июня.

Замок, расположенный на вершине холма в Орбской долине (Бовуа), полностью соответствует традиционным характеристикам средневекового дворянского гнезда. В частности, здесь есть рыцарский банкетный зал, винный подвал с двухсводчатым потолком и круглые сторожевые башни. Главная резиденция - это 800 кв. метров жилого пространства, на которых расположились двое апартаментов, приемные залы, гостевые комнаты и огромная кухня. Секретный тоннель ведет к расположенной поблизости ферме, где на трех этажах и 1 265 кв. метрах жилого пространства разместились шесть апартаментов, столовая, несколько приемных залов, способных свободно вместить до 200 гостей. Снаружи поместье окружают потрясающие по своей красоте земли общей площадью более девяти акров. Здесь есть плавательный бассейн, подсобные помещения и конюшня, а также подземный паркинг на шесть автомобилей.