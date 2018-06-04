Логотип и слоган рассказывают об очаровании японской столицы всему миру; кампания «Tokyo Tokyo Old meets New» приходит в Россию

В рамках этой полномасштабной промо-кампании ключевые «месседжи» – «Unparalleled Excitement» (Hесравненный восторг) и «Your Next Kick» (Ваш следующий шаг) -- 1 июня этого года украсили стенды в аэропортах и в вагонах поездов, а также появились в различных средствах массовой информации - газетах и журналах. Кроме того, знакомя туристов по всему земному шару с очарованием Токио, новая кампания в глобальном масштабе формирует образ Токио как привлекательного туристического направления.

Логотип и слоган доносят до всего мира следующий посыл:

традиции, передаваемые из поколения в поколения со времен периода Эдо, органично сосуществуют с современной культурой. Слоган «Tokyo Tokyo Old meets New» пробуждает волнительное предвкушение многочисленных сюрпризов и ожидание новых ценностей, создаваемых в Токио, где воедино сливаются многовековые традиции, уходящие корнями в феодальную эпоху Эдо (такое название носила нынешняя японская столица 400 лет назад) и современная культура, порожденная непрерывной эволюцией новых технологий.

Дизайн слогана содержит сочетание каллиграфической надписи и готического шрифта: повторяющееся написание «Токио» двумя различными способами делает мощный акцент на образе и идентичности японской столицы как места гармоничного сосуществования традиций и инноваций. Черный и синий цвета логотипа символизируют слияние традиционной культуры и голубого неба, простирающегося в будущее, а традиционный штамп по центру несет в себе изображение одной из популярнейших туристических достопримечательностей Токио - перекрёстка Сибуя.

Столичный муниципалитет провел опрос среди жителей города, узнав, что они думают о логотипе и слогане, и официально утвердил их в нынешнем варианте в апреле 2017 года.

Официальный веб-сайт «Tokyo Tokyo Old meets New»: https://tokyotokyo.jp/

Проморолик «Tokyo Tokyo Old meets New»:

https://tokyotokyo.jp/old-meets-new/exciting/

ИСТОЧНИК Tokyo Metropolitan Government

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https://tokyotokyo.jp

