Ведущий тайский застройщик обнародовал стратегию «совместного создания центра жизни» на базе современных торговых комплексов мирового класса CentralWorld, CentralPhuket и Central i-City

Президент и главный исполнительный директор CPN г-н Прича Эккунагул (Preecha Ekkunagul) отметил: «Единственный способ выжить в условиях охватившей весь мир цифровой революции - приспособиться к новым реалиям. CPN видит в этих изменениях не только вызов, но и возможность открыть новую главу в отрасли розничной торговли, что нам уже не раз доводилось делать за последние 38 лет. Наш план на ближайшие пять лет концентрируется на «совместном создании центра жизни». Мы хотим превратить торговые центры CPN в места, где каждый может почувствовать себя живущим на полную. Важными элементами этой «головоломки» являются наши бизнес-партнеры и арендаторы. Вместе с ними мы будем строить новый фундамент для коммерческого успеха и стабильного развития».

CPN планирует на протяжении следующих пяти инвестировать около 3,1 млрд. долл. США (100 млрд. батов) в реализацию внутренних и международных проектов с акцентом на пяти ключевых инициативах, отражающих концепцию «совместного создания центра жизни». В течение 2 лет предполагается завершить работы по 5 основным проектам, включая Central I-City - универсальный торговый комплекс, расположенный в чрезвычайно перспективном пригороде малазийского Куала-Лумпура. Этот колоссальный по своим размерам многофункциональный проект продвигается правительством Малайзии в рамках стратегии по превращению страны в туристическое направление мирового класса; реставрация CentralWorld - крупнейшего торгового центра международного уровня, открытие которого запланировано на ноябрь 2018 года; Central Phuket - комплекс, который начнет работу в сентябре 2018 года, будет способен удовлетворить потребности в люксовом шоппинге и предоставит большой спектр уникальных возможностей для развлечений и отдыха, включая тематический 3D-парк «Tribhum -- the Mystery of Three Worlds» и крупнейший в Таиланде аквариум «Aquaria»; CentralPlaza Ayutthaya -- новый стильный шоппинг-молл в городе Аюттхая, входящем в список объектов мирового наследия, открытие которого запланировано на декабрь 2019 года, и Central Village, первый международный ритейл-аутлет в Таиланде.

План «совместного создания центра жизни» состоит из трех стратегий: 1) создание концептуальных направлений: строительство комплексов, способных удовлетворить предпочтения всех клиентов вне зависимости от стиля их жизни и категоризация продуктов и сервисов по направлениям; 2) создание цифровых платформ: обеспечение безупречного комфорта потребителям посредством предоставления персонализированных предложений в реальном времени, оптимизации опыта онлайн-взаимодействия для удобного и быстрого подключения клиентских мобильных устройств к сервисам шоппинг-центров и интеграции рыночных платформ совместными усилиями с Central JD в целях расширения каналов продаж; 3) создание партнерств: с коллегами по бизнесу - например, I-Berhad в целях реализации проекта ультраметрополиса I-City и IKEA для открытия магазина уникального формата в одном из крупнейших торговых центров Бангкока.

CPN является безусловным пионером отрасли розничной торговли Тайланда, задающим новые тренды в сфере шопинга, в числе которых - концепция «Lifestyle Experience», сделавшая «CentralWorld» торговым центром не только для шопинга. На сегодняшний день компания располагает 32 торговыми комплексами в Таиланде.

