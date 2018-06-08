GAC Motor откроет шоурум в Дубае, где представит элитные модели и специальные предложения

«Открытие нашего нового шоурума в Дубае станет GAC Motor очередной платформой для демонстрации наших современных и высококачественных автомобилей потребителям Ближнего Востока, - отметил президент компании Юй Цзюнь (Yu Jun). - Более того, это новое представительство позволит нам повысить качество обслуживания покупателей и клиентов».

Каждая новая модель GAC Motor проходит сертификацию CAE, системную проверку, полное тестирование в семи сценариях дорожных условий - при экстремальной жаре, высокой влажности, низкой температуре, снегопаде и гололедице, в горных условиях, на плато и в пыльной среде. Испытаниям подвергаются 200 автомобилей, а общий тестовый километраж достигает 19,8 млн. километров (12,3 млн. миль).

«Даже в условиях жаркого, засушливого и песчаного климата на Ближнем Востоке продукция GAC Motor демонстрирует превосходные эксплуатационные характеристики. Мы также надеемся в будущем впечатлять ближневосточных клиентов изделиями и сервисами еще более высокого качества», - добавил г-н Юй.

Процесс разработки одной из двух новых «звездных» моделей, которые планируется представить на рынке ОАЭ, - внедорожника GS8, - занял пять лет. Автомобиль оснащен новейшей технологией поглощения энергии столкновения, а его корпус более чем на 95 процентов изготовлен из высокопрочной стали.

Кроме того, противоударная балка и крешбокс способны поглощать большую часть ударной энергии, что снижает расходы на ремонт автомобиля при столкновениях на низкой скорости. В таких случаях, как правило, в замене нуждается лишь противоударная балка и бампер.

Трансмиссия GS8 - это интеллектуальный полный привод i-4WD второго поколения, оснащенный вездеходной системой, позволяющей с легкостью переключаться между шестью режимами езды – «Песок», «Слякоть», «Снег», «Смарт», «Спортивный» и «Экономичный». При проектировании основной акцент был сделана на маневренности и проходимости автомобиля в условиях бездорожья, что обеспечило модели преимущества в виде повышенной производительности и мощности.

Еще одна «звездная» модель, ориентированная на рынок компактных паркетников, GS4, была разработана специалистами GAC Motor в строгом соответствии с международными стандартами. Дизайн корпуса автомобиля с пятизвездочным рейтингом безопасности отвечает требованиям североамериканских норм сопротивления крыши внедорожника столкновению, характеризуется комфортностью и эргономичностью.

С точки зрения производительности GS4 оснащена современной автоматизированной механической трансмиссией, отличающейся высоким коэффициентом полезного действия коробки передач и спортивным, технологичным характером. Переключение передач занимает всего 0,2 секунды, что обеспечивает потребителю эффективное вождение при сокращенном объеме потребления топлива. В Отчете о результатах начальной оценки качества китайских автомобилей (IQS), составленном J.D. Power Asia Pacific, модель GS4 два года подряд занимает 1-е место в сегменте компактных внедорожников.

На протяжении июня GAC Motor будет проводить промоушн-кампанию своих высококлассных моделей - внедорожников GS8, GS4 и седана GA8, - в Кувейте, Катаре, Бахрейне, ОАЭ и Ливане. Кампания включает целый ряд маркетинговых инициатив - программы льготного финансирования, демонстрацию автомобилей в местных торговых центрах и тест-драйвы.

В соответствии со своей стратегией экспансии в регионе, GAC Motor планирует открыть ближневосточное представительство с целью локального управления процессами продаж, обслуживания, маркетинга и подбора персонала, а также углубления международного сотрудничества. Автопроизводитель также изучает возможности для выхода на рынок Саудовской Аравии уже в этом году.

В дальнейшем GAC Motor намеревается проводить испытания на соответствие всего ассортимента своих автомобилей условиям региона с целью адаптации большего числа моделей к требованиям рынка и пожеланиям потребителей на Ближнем Востоке.

О компании GAC Motor

Основанная в 2008 году Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) является дочерним предприятием корпорации GAC Group, занимающей 238-е место в рейтинге Fortune Global 500. Компания разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиум-качества. По данным отчёта о результатах исследования качества продукции China Initial Quality Study SM (IQS), проведённого J.D. Power Asia Pacific, компания занимает первое место среди всех китайских брендов, что демонстрирует успех корпоративной стратегии, ориентированной на высокое качество инновационного НИОКР, производства, поставок, маркетинга и послепродажного обслуживания.

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Сьюки Вонг (Sukie Wong)

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/703298/GS8_SUV_performance.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/703297/GS8_SUV_structure.jpg

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