22-я осенняя сессия Китайской международной выставки осветительного оборудования и технологий в Гучжэне: семь привлекательных аспектов для международных покупателей

Выставка, проводимая в самом «эпицентре» китайской отрасли производства осветительного оборудования, собирает вместе более 2 000 высококачественных предприятий. С целью создания регионального бренда «Guzhen Lighting» c инновационно-ориентированной стратегией промышленного развития оргкомитет выставки планирует сделать предстоящую осеннюю сессию мероприятия еще более профессиональной и открытой рынку.

II. Выставочная площадь: 1 500 000 м2

Выставка проводится в формате «1+7», объединяя площадки основного выставочного зала с площадями гипермаркетов освещения. Площадь основной площадки - Guzhen Convention and Exhibition Centre, - вместе со вспомогательными секторами составляет свыше 1 500 000 м2.

Дополнительные площадки Преимущества Площадь (кв.м) Количество магазинов Lihe Lighting Expo Centre Интегрированное позиционирование в формате «3+1» 550 000 460 Huayi Plaza Комплексная модель подбора поставщиков «5+1» 420 000 336 Star Alliance Lighting Center Конвергенция ведущих брендов 360 000 356 Lighting Era Center Маркетинговая модель, построенная на базе передового международного опыта, «семизвездочная» площадка 79 000 106 Besun Lighting Plaza Универсальный шопинг (розница, опт, технические услуги и т.д.) 100 000 73 Huayu Plaza Интегрированная платформа для закупки бытовой техники и предметов интерьера в китайском стиле 50 000 23 China International Streetlight City Крупнейший в мире открытый экспоцентр осветительных технологий 200 000 72

III. 26 000 предприятий

Выставка использует инновационную модель «спереди - экспозиция, сзади – фабрика», обеспечивая тем самым чрезвычайно высокую рентабельность продукции. В настоящий момент на территории Гучжэня функционируют 26 000 предприятий-производителей осветительного оборудования и аксессуаров, 8 960 компаний, специализирующихся на торговле таким оборудованием, а также десятки профессиональных магазинов, общая выставочная площадь которых превышает 3 000 000 м2. Кроме того, город располагает 3 известными китайскими торговыми марками, 7 знаменитыми брендами и 11 известными торговыми марками Гуандуна. Общий объем экспорта достигает 370 млн. долл. Продукция здешних предприятий реализуется в более чем 130 странах и регионах мира (Гонконге, Макао, Тайване, Европе, Америке, Юго-Восточной Азии, Южной Корее, Японии, России и т.д.).

IV. Взаимосвязь двух выставок

22-я осенняя сессия GILF пройдет одновременно с Гучжэньской производственной выставкой. Это мероприятие предоставит GILF открытые площадки D и Е, где будет представлена продукция сегментов upstream и downstream в рамках отраслевой цепочки с полноценным использованием промышленных ресурсов, в то время, как сферой специализации Гучжэньской выставки осветительного оборудования является сегмент midstream. Таким образом, два этих мероприятия идеально дополняют друг друга и образуют мощную взаимосвязанную платформу.

V. Выставочный зал с 9 тематическими зонами

Основная площадка будет разделена на 9 тематических секторов:

Зал A: разнообразные бренды

Зал B: декоративное освещение , бытовые осветительные приборы, электрическое и электронное оборудование

Зал C: коммерческое освещение , оборудование для наружного применения

Зал D: механическое оборудование и техника

Зал E: комплектующие, коммерческие сервисы

VI. Онлайн-выставка продолжительностью 365 дней в году

Организаторы мероприятия обеспечивают дополнительную интеграцию выставочных и сетевых ресурсов для синхронизации процессов онлайновых и офлайновых закупок. Официальный веб-сайт "Denggle.com", где представлены 2 500 знаменитых отечественных и зарубежных компаний, а также свыше 20 000 высококачественных продуктов, позволяет более точно удовлетворить потребности китайских и иностранных покупателей. С помощью имеющейся на данном портале Системы получения информации о онлайн-экспонентах покупатели имеют возможность с легкостью искать партнеров на выставке.

VII. Более 20 конференций и форумов высшего уровня

На основной площадке выставки состоятся боле 20 высококлассных форумов и мероприятий. Производители осветительного оборудования, эксперты отрасли и профессиональные группы соберутся вместе, дабы обсудить самые современные технологические тенденции и рыночные модели отрасли.

Веб-сайт： www.denggle.com

Facebook: @guzhenlightingfair

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ИСТОЧНИК China (Guzhen) International Lighting Fair

Сопутствующие ссылки

http://www.denggle.com

