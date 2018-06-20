22-я осенняя сессия Китайской международной выставки осветительного оборудования и технологий в Гучжэне: семь привлекательных аспектов для международных покупателей

ГУЧЖЭНЬ (GUZHEN), Китай, 20 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- Китайская «столица света» город Гучжэнь является центром производства осветительного оборудования - на долю здешних предприятий приходится 70%+ всего внутреннего рынка освещения. Знаменитая «визитная карточка» Гучжэня, - Китайская международная выставка осветительного оборудования (далее - GILF), - успешно проводится на протяжении вот уже 19 лет. Ниже перечислены лишь некоторые из основных «изюминок» предстоящей осенней сессии этого мероприятия (22-26 октября 2018 г.):
I. 2 000 экспонентов
Выставка, проводимая в самом «эпицентре» китайской отрасли производства осветительного оборудования, собирает вместе более 2 000 высококачественных предприятий. С целью создания регионального бренда «Guzhen Lighting» c инновационно-ориентированной стратегией промышленного развития оргкомитет выставки планирует сделать предстоящую осеннюю сессию мероприятия еще более профессиональной и открытой рынку.
II. Выставочная площадь: 1 500 000 м2
Выставка проводится в формате «1+7», объединяя площадки основного выставочного зала с площадями гипермаркетов освещения. Площадь основной площадки - Guzhen Convention and Exhibition Centre, - вместе со вспомогательными секторами составляет свыше 1 500 000 м2.
|
Дополнительные площадки
|
Преимущества
|
Площадь (кв.м)
|
Количество магазинов
|
Lihe Lighting Expo Centre
|
Интегрированное позиционирование в формате «3+1»
|
550 000
|
460
|
Huayi Plaza
|
Комплексная модель подбора поставщиков «5+1»
|
420 000
|
336
|
Star Alliance Lighting Center
|
Конвергенция ведущих брендов
|
360 000
|
356
|
Lighting Era Center
|
Маркетинговая модель, построенная на базе передового международного опыта, «семизвездочная» площадка
|
79 000
|
106
|
Besun Lighting Plaza
|
Универсальный шопинг (розница, опт, технические услуги и т.д.)
|
100 000
|
73
|
Huayu Plaza
|
Интегрированная платформа для закупки бытовой техники и предметов интерьера в китайском стиле
|
50 000
|
23
|
China International Streetlight City
|
Крупнейший в мире открытый экспоцентр осветительных технологий
|
200 000
|
72
III. 26 000 предприятий
Выставка использует инновационную модель «спереди - экспозиция, сзади – фабрика», обеспечивая тем самым чрезвычайно высокую рентабельность продукции. В настоящий момент на территории Гучжэня функционируют 26 000 предприятий-производителей осветительного оборудования и аксессуаров, 8 960 компаний, специализирующихся на торговле таким оборудованием, а также десятки профессиональных магазинов, общая выставочная площадь которых превышает 3 000 000 м2. Кроме того, город располагает 3 известными китайскими торговыми марками, 7 знаменитыми брендами и 11 известными торговыми марками Гуандуна. Общий объем экспорта достигает 370 млн. долл. Продукция здешних предприятий реализуется в более чем 130 странах и регионах мира (Гонконге, Макао, Тайване, Европе, Америке, Юго-Восточной Азии, Южной Корее, Японии, России и т.д.).
IV. Взаимосвязь двух выставок
22-я осенняя сессия GILF пройдет одновременно с Гучжэньской производственной выставкой. Это мероприятие предоставит GILF открытые площадки D и Е, где будет представлена продукция сегментов upstream и downstream в рамках отраслевой цепочки с полноценным использованием промышленных ресурсов, в то время, как сферой специализации Гучжэньской выставки осветительного оборудования является сегмент midstream. Таким образом, два этих мероприятия идеально дополняют друг друга и образуют мощную взаимосвязанную платформу.
V. Выставочный зал с 9 тематическими зонами
Основная площадка будет разделена на 9 тематических секторов:
Зал A: разнообразные бренды
Зал B: декоративное освещение, бытовые осветительные приборы, электрическое и электронное оборудование
Зал C: коммерческое освещение, оборудование для наружного применения
Зал D: механическое оборудование и техника
Зал E: комплектующие, коммерческие сервисы
VI. Онлайн-выставка продолжительностью 365 дней в году
Организаторы мероприятия обеспечивают дополнительную интеграцию выставочных и сетевых ресурсов для синхронизации процессов онлайновых и офлайновых закупок. Официальный веб-сайт "Denggle.com", где представлены 2 500 знаменитых отечественных и зарубежных компаний, а также свыше 20 000 высококачественных продуктов, позволяет более точно удовлетворить потребности китайских и иностранных покупателей. С помощью имеющейся на данном портале Системы получения информации о онлайн-экспонентах покупатели имеют возможность с легкостью искать партнеров на выставке.
VII. Более 20 конференций и форумов высшего уровня
На основной площадке выставки состоятся боле 20 высококлассных форумов и мероприятий. Производители осветительного оборудования, эксперты отрасли и профессиональные группы соберутся вместе, дабы обсудить самые современные технологические тенденции и рыночные модели отрасли.
Веб-сайт：www.denggle.com
Facebook: @guzhenlightingfair
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/707786/Guzhen_Lighting_Fair_1.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/707784/Guzhen_Lighting_Fair_2.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/707785/Guzhen_Lighting_Fair_3.jpg
ИСТОЧНИК China (Guzhen) International Lighting Fair
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