В Шэньяне учрежден Альянс научно-исследовательских институтов инициативы «Один пояс, один путь»

Участники конференции одобрили конституцию и обнародовали Шэньянскую декларацию Альянса научно-исследовательских институтов инициативы «Один пояс, один путь». Был избран состав первого совета организации, а функции президента альянса было поручено выполнять компании Shenyang Surveying Geotechnical Research Institute Co., Ltd. (МСС).

Шэньян, отличающийся значительными географическими преимуществами и обширным потенциалом для дальнейшего развития, является важным узловым центром инициативы «Пояс и путь». Создание данного альянса входит в число важных мер, предпринимаемых муниципальным правительством города для его превращения в современный мегаполис.

Власти Шэньяна надеются, что Альянс НИИ инициативы «Один пояс, один путь» послужит стимулом для углубления культурного обмена и укрепления взаимного доверия посредством коммуникации между «мозговыми центрами» и техническими специалистами, а также позволит найти новые пути для взаимного дополнения, открытости, развития и принесет Шэньяну новую энергию для превращения в центр научно-технологических инноваций в Северо-Восточной Азии.

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ИСТОЧНИК Shenyang Municipal Government