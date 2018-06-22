В Пекине обнародован Индекс цен на коксующийся уголь Chinaprice-M Xinhua

Индекс комплексно и точно отражает уровень цен на коксующийся уголь, а также его колебания в китайских регионах добычи, предоставляет научно обоснованную справочную информацию по сделкам на внутреннем рынке коксующегося угля и ориентирован на обеспечение упорядоченного функционирования отрасли.

Выборочные данные извлекаются, главным образом, из контрактных данных на платформе электронной коммерции «Coking Coal Online», принадлежащей Международному центру торговли углем пров. Шаньси.

За учетный период индекса взята первая неделя января 2017 года, а за базовую точку принята 1 000. По состоянию на 29 мая этого года, индекс цен составил 1 044, на 4,4 процента выше по сравнению с учетным период.

Индекс поможет предприятиям лучше понимать рыночные тенденции, адаптироваться к рыночным изменениям и рационально организовывать производство. Вместе с этим, как отметил глава NDRC-PMC Лу Яньчунь (Lu Yanchun), индекс позволит органам власти лучше понимать рыночные условия, осуществлять мониторинг конъюнктуры рынка, оптимизировать контроль ценообразования на коксующийся уголь и усовершенствовать национальную систему мониторинга цен.

Вице-президент CEIS Су Хуэйчжи (Su Huizhi), в свою очередь, подчеркнул, что провинция Шаньси является крупной китайской базой по добыче коксующегося угля, а доказанные запасы здесь составляют свыше половины общих резервов государства.

По словам президент Китайской ассоциации транспортировки и дистрибуции угля Яна Сяньфэна (Yang Xianfeng), с точки зрения тенденций развития, условий работы и реагирования предприятий, модель индексного ценообразования больше соответствует правилам рынка и потребностям предприятий в справедливом маркетинге.

По прогнозам главы Shanxi Coking Coal Group, публикация индекса позволит решить проблему с хаотичным ценообразованием в китайской отрасли коксующегося угля, поспособствует установлению разумных колебаний цен и позволит Китаю нарастить собственный авторитет на международном рынке коксующегося угля.

CEIS является стопроцентным дочерним предприятием новостного агентства «Синьхуа» и располагает пятью платформами национального уровня, включая Xinhua Finance, Xinhua Silk Road, Xinhua Credit, Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange (SHPGX) и Xinhua Think Tank. Являясь первой в Китае организацией, изучающей, публикующей, продвигающей и управляющей сложными индексами, Xinhua Indices прилагает все усилия для создания четырех товарных систем: Xinhua Price Index, Xinhua Theme Index, Xinhua Evaluation Index и Xinhua Finance Index. На счету организации - выпуск целого ряда влиятельных продуктов.

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ИСТОЧНИК China Economic Information Service (CEIS)