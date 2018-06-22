По итогам участия в московской ECOM EXPO '18 и встречи с министром торговли Татарстана Export Portal представляет новый план действий в России и странах СНГ

Главный исполнительный директор Export Portal г-жа Элли Спину (Ally Spinu) осталась очень довольна увиденным на мероприятии в Москве, однако ее огорчила невозможность принять участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, проходившем в один день с ECOM EXPO. Владимир Путин озвучил несколько целевых показателей на ближайшие годы. В число таких показателей входят и ВВП на душу населения, и реальный рост доходов, и 5% ежегодное повышение продуктивности труда и, что самое важное, увеличение вклада малого бизнеса в национальную экономику до 40% в ближайшее десятилетие и увеличение числа людей, работающих на малых предприятиях, с 19 по 25 млн. человек. Эти амбициозные цели нуждаются в топливе, коим для них является электронная коммерция. Именно Интернет-коммерция позволит утвердить в умах людей четкое понимание, что более проверенные торговые сделки посредством ExportPortal.com эквивалентны ускоренному пути к упрощенному ведению бизнеса в России. Темой Международного экономического форума в 2018 году стал акцент на бизнес-партнерствах во Франции, Индии, Италии, Финляндии, Японии, США и Африке. Г-жа Спину заявила: «Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева ищет унифицированный план для улучшения бизнес-среды, и сложно представить себе лучший способ сделать это, чем с помощью электронной коммерции».

Выставка ECOM EXPO стала весьма вдохновляющим мероприятием по многим аспектам и выгодно отличалась от других выставок, в которых Export Portal принимал участие в этом году. Главный исполнительный директор портала г-жа Спину также отметила: «Мы наблюдаем четко оформленное желание попробовать новые платформы электронной коммерции, но, на мой взгляд, все бизнесмены, ведущие дела с американскими компаниями, по-прежнему остаются в плену некой неопределенности». Г-жа Спинц продолжила: «Любое мероприятие, в котором принимает участие Export Portal, представляет собой своеобразную обучающую сессию, рассказывающую о том, что не так с текущими торговыми ограничениями, однако, исходя из результатов общения с многими людьми после моей презентации с ECOM EXPO, мы обнаружили необходимость в надежном источнике для ведения бизнеса с другими странами».

В ходе своего визита в Россию глава департамента по вопросам развития международного бизнеса Export Portal Джон Загайтис (John Zahaitis) имел возможность встретиться с министром торговли Республики Казахстана Альбертом Каримовым в Казани и обсудить с ним возможные меры для дальнейшего укрепления коммерческих связей с регионе: http://mpt.tatarstan.ru/eng/pressa/foto.htm/photoreport/3920867.htm

Г-жа Спину добавила: «По итогам нашей поездки в Россию и Татарстан Export Portal принял решение удвоить имеющийся русскоговорящий персонал и планирует развивать русский раздел ExportPortal.com с целью удовлетворения потребностей большого числа компаний, желающих присоединиться к нашему порталу».

Export Portal продолжает искать бренд-амбассадоров и авторов/блоггеров/влоггеров в России и странах СНГ. Для подачи заявки следует просто написать нам по адресу russia@exportportal.com. Мы говорим по-русски!

О компании Export Portal

Основанная на частном блокчейне платформа Export Portal устраняет всякое беспокойство, связанное с закупками товара у зарубежных поставщиков, и делает процесс экспорта максимально простым и понятным. Мы стоим на пороге Четвертой промышленной революции, а ExportPortal.com наглядно доказывает верность утверждения «Trade Means Business» (Торговля - это серьезно):

Бесплатная регистрация и верификация

Простая в использовании платформа

Клиентская поддержка экспортеров-новичков

Повышенная узнаваемость для новых международных покупателей

Быстрый выход на рынок

Экосистема без звонков, электронных сообщений и факсов - прямая коммуникация с покупателями

Блокчейновые технологии

Контактная информация по вопросам взаимоотношений с инвесторами:

Джон Загайтис (John Zahaitis)

Export Portal

http://ec-b2b.com/

+1 (818)965-9399

investors@exportportal.com или Russia@exportportal.com

Контактная информация для представителей СМИ:

Джон Загайтис (John Zahaitis)

Export Portal

+1 (818)965-9399

media@exportportal.com

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