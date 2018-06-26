Infortrend GS 5000 повышает производительность и эффективность современных центров данных

EonStor GS 5000 поставляется в комплекте с простым и функциональным инструментом управления EonOne, что дает IT-персоналу возможность осуществлять мониторинг различных систем с помощью одного центрального интерфейса и постоянно поддерживать максимальную работоспособность хранилища информации благодаря полноценному набору уведомлений о системных событиях. Встроенный Cloud Storage Gateway позволяет с легкостью интегрировать решение с крупнейшими облачными сервисами, включая Amazon S3, Microsoft Azure, Google Cloud и Alibaba Cloud, для оперативного расширения емкости памяти, резервного копирования данных и облачного кэширования.

«Благодаря высокой пропускной способности, EonStor GS 5000 способна эффективно повышать производительность и эффективность, столь необходимые современным центрам обработки данных, что делает эту систему идеальным вариантом для предприятий, нуждающихся в высокопроизводительном хранилище для переработки больших объемов данных», - отметил Томас Као (Thomas Kao), старший директор по вопросам планирования продукции Infortrend.

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TWSE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение «цена-качество». Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

ИСТОЧНИК Infortrend Technology, Inc.

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