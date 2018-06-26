Infortrend GS 5000 повышает производительность и эффективность современных центров данных

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 26 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) сегодня объявила о высокопроизводительной системе хранения данных EonStor GS 5000, разработанной специально для центров данных, оснащенной 8-ядерным процессором Intel Xeon E5 и демонстрирующая пропускную способность на уровне 22 Гб/с. При поддержке 4 независимых расширительных слотов, позволяющих подключать к системе до 1 680 дисков (общей емкостью свыше 20 ПБ), 16 расширительных хост-плат, обеспечивающих максимальную гибкость и скорость соединения посредством 64 оптоволоконных каналов 16 Гб/с, и с возможностью увеличения объема памяти на 1 ТБ, система EonStor GS 5000 обеспечивает исключительные показатели пропускной способности, сетевого соединения и масштабирования. Более того, расширенная поддержка протоколов (8/16 FC, 1/10/40 GbE и 56 GbE InfiniBand и т.д.), а также унифицированная архитектура хранения (NAS + SAN + облако) позволяют корпоративным пользователям удовлетворять самые требовательные запросы центров данных, сохраняя при этом гибкость таргетированного внедрения.
EonStor GS 5000 поставляется в комплекте с простым и функциональным инструментом управления EonOne, что дает IT-персоналу возможность осуществлять мониторинг различных систем с помощью одного центрального интерфейса и постоянно поддерживать максимальную работоспособность хранилища информации благодаря полноценному набору уведомлений о системных событиях. Встроенный Cloud Storage Gateway позволяет с легкостью интегрировать решение с крупнейшими облачными сервисами, включая Amazon S3, Microsoft Azure, Google Cloud и Alibaba Cloud, для оперативного расширения емкости памяти, резервного копирования данных и облачного кэширования.
«Благодаря высокой пропускной способности, EonStor GS 5000 способна эффективно повышать производительность и эффективность, столь необходимые современным центрам обработки данных, что делает эту систему идеальным вариантом для предприятий, нуждающихся в высокопроизводительном хранилище для переработки больших объемов данных», - отметил Томас Као (Thomas Kao), старший директор по вопросам планирования продукции Infortrend.
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О компании Infortrend
Компания Infortrend (код на фондовой бирже TWSE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение «цена-качество». Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com
Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.
ИСТОЧНИК Infortrend Technology, Inc.
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