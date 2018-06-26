GAC Motor ищет ведущие таланты в Европе в своем стремлении к глобальной экспансии

В компании открыты высококлассные вакансии в сферах инженерной разработки автомобилей, технологических инноваций, менеджмента и маркетинга. Более 700 соискателей, посетивших прошедшие ярмарки вакансий, представляли самые разнообразные страны Европы, включая Германию, Францию, Великобританию, Испанию, Италию и Бельгию. Свыше 80 процентов из них имеют степень магистра, а многие являются настоящими ветеранами и экспертами в своих отраслях специализации.

Мероприятия также привлекли обширное внимание со стороны представителей правительственных организаций, промышленных секторов и высших учебных заведений, обсудивших процесс развития и будущие перспективы инновационной энергетики и интеллектуального производства в автомобилестроении.

«GAC Motor развивается стремительными темпами, и мы очень рады возможностям, которые перед нами открываются в Европе, - отметил старший исполнительный директор GAC Motor, отвечающий за программу рекрутинга. - Наш бренд уже присутствует в 14 странах мира, а продажи за первый квартал 2018 года возросли на 22,7 процентов. Достичь столь впечатляющих результатов мы смогли лишь благодаря отличной работе наших сотрудников. Мы уверены, что ключ к нашей успешной конкуренции на глобальной арене лежит в высококлассной команде международных специалистов. И после США и Японии именно Европа представляет собой самый обширный пул зарубежных кадров».

Не удовлетворяясь простым подбором международной команды ведущих отраслевых специалистов с целью продвижения процессов разработки и производства продукции, а также своих возможностей в сфере брендинга и маркетинга, компания GAC Motor делает акцент на обучении и личностном росте своих сотрудников, предоставляя им комплексные компенсационные пакеты, а также возможность участвовать в тренингах для повышения квалификации. Предприятие планирует поощрять и поддерживать их в реализации новых идей, позволяя компании расти вместе с ними.

Президент GAC Motor Юй Цзюнь (Yu Jun) отметил, что кадровые ресурсы и инновации являются основной движущей силой, стимулирующей развитие предприятия. GAC Motor и дальше планирует придерживаться принципа человеко-ориентированного управления и расширять масштабы глобального поиска талантов с целью наращивания возможностей своей передовой команды.

Компания уверенно движется к реализации своего плана дальнейшей экспансии на мировых рынках к своему 10-летнему юбилею. 21 июля этого года предприятие представило обновленную концепцию своего бренда. Позже в этом году GAC Motor примет участие в Парижском и Московском автосалонах, продемонстрировав всему миру очарование и возможности китайской автоиндустрии.

О компании GAC Motor

Основанная в 2008 году Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) является дочерним предприятием корпорации GAC Group, занимающей 238-е место в рейтинге Fortune Global 500. Компания разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиум-качества. По данным отчёта о результатах исследования качества продукции China Initial Quality Study SM (IQS), проведённого J.D. Power Asia Pacific, компания пятый год подряд занимает первое место среди всех китайских брендов, что демонстрирует успех корпоративной стратегии, ориентированной на высокое качество инновационного НИОКР, производства, поставок, маркетинга и послепродажного обслуживания.

Для получения более подробной информации посетите:

Facebook: https://www.facebook.com/GACMotor

Instagram: https://www.instagram.com/gac_motor

Twitter: https://www.twitter.com/gac_motor

Контактная информация для представителей СМИ:

Сьюки Вонг (Suki Wong)

+86-186-8058-2829

GACMotor@126.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/710957/GAC.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/710958/career_fair.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/710959/GS8_SUV.jpg

ИСТОЧНИК GAC Motor