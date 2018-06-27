Ланьчжоуская лапша с говядиной вновь протягивает руку дружбы итальянской пасте

На территории отеля Sheraton Roma Hotel состоялось яркое представление и настоящий «кулинарный фестиваль», участники которого имели возможность понаблюдать за процессом приготовления лапши искусными поварами обеих стран. Ма Вэньбинь, мастер приготовления ланьчжоуской лапши с говядиной вот уже в четвертом поколении, продемонстрировал свое древнее искусство. В руках г-на Ма порция теста примерно 20 см длиной и 4 см в диаметре ловко превращался в лапшу самой разной ширины. Потрясающее мастерство китайского повара глубоко впечатлило итальянских гостей, впервые имевших возможность наблюдать за этим процессом.

Пьерандреа Джаньоли - именитый итальянский повар, специализирующийся на аутентичной, региональной кухне и рецептах. Его главное стремление заключается в поиске простых и самобытных продуктов и отражение истинного вкуса пищи. В ходе мероприятия г-н Джаньоли продемонстрировал поистине художественный процесс изготовления пасты. Различные соусы придают пище неповторимый вкус.

Ланьчжоуская лапша с говядиной – «коронное» блюдо столицы западно-китайской провинции Ганьсу, являющейся одновременно ключевым пунктом на маршруте Шелкового пути. Этот суп, входящий в десятку самых популярных китайских блюд с лапшой, может похвалиться 102-летней историей. Ланьчжоу гордится своим статусом родины лапши с говядиной. Паста, со своим уникальным вкусом и экзотическими ароматами, пользуется поистине всенародной любовью во всех уголках земного шара и считается главным блюдом западной кухни. Говорят, что каждый ребенок в Ланьчжоу, возвращаясь домой, первым делом съедает тарелку говяжьего бульона с домашней лапшой, а каждый итальянец может рассказать множество забавных и увлекательных историй о пасте. И ланьчжоуцы, и итальянцы разделяют общую любовь к макаронным изделиям, что позволило им с первой же встречи почувствовать себя добрыми друзьями.

Мероприятие было проведено Департаментом пропаганды Ланьчжоуского муниципального правительства при поддержке Информационно-новостного центра агентства «Синьхуа», Департамента культуры и туризма г. Ланьчжоу, Lanzhou Beef Noodle Industry Association и Итальянской федерации шеф-поваров. Эта кампания является лишь одним из мероприятий, организуемых властями Ланьчжоу в целях продвижения международного обмена. Основная цель кампании - использовать китайскую лапшу и итальянскую пасту для углубления взаимопонимания в вопросах туризма, культуры, кухни и других сферах сотрудничества между Китаем и Италией. Ожидается, что данное мероприятие поможет миру узнать больше о Ланьчжоу и поспособствует обмену между людьми и бизнесом.

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ИСТОЧНИК Lanzhou Beef Noodle Industry Association