Объявлены лауреаты десяти «Золотых кубков» 21-го фестиваля SIFF

По красной дорожке перед церемонией прошли представители съемочных групп из различных стран мира, члены жюри, звезды китайского и зарубежного кино. Особенным сюрпризом для всех стало появление голливудской знаменитости Джесси Айзенберга. Он принял участие в SIFF и посетил SIFFORUM, поделившись своим профессиональным опытом с коллегами и получив возможность убедиться в собственной популярности в Китае.

Международный авторитет фестиваля SIFF значительно возрос после проведения Китайского кинофорума "Новая волна" в Каннах в мае этого года и организации Вечера открытия совместно с Marche Du Film. В этом году оргокомитет мероприятия получил 3 447 конкурсных заявок из 108 стран и регионов мира. В ходе фестиваля состоялись трансляции 492 картин и допремьерные показы 1 621 фильма. Аудитория показов превысила 460 000 человек. Среди всех полученных конкурсных работ членами жюри были отобраны 590 работ из 73 стран мира, претендующих на 8 номинаций в Основном конкурсе. В финал состязания вышли 13 картин. На протяжении нескольких последних дней жюри во главе с китайским режиссером и актером Цзяном Вэнем выбирали победителей конкурса. Результаты отбора были объявлены в ходе церемонии награждения.

Премию в номинации «Лучший художественный фильм» получила картина OUT OF PARADISE (За вратами рая) (Швейцария/Монголия), режиссер - Батбайяр Чогсом; Гран-при жюри удостоена картина ALA CHANGSO (Ала Чансо) (Китай), режиссер - Сонтар Гаял; братья Родриго и Себастьян Барриузо увезли домой премию в номинации «Лучшая режиссерская работа» за фильм A TRANSLATOR (Переводчик) (Куба/Канада); Тай Шеридан (США) и Изабель Бле (Канада) завоевали премии в номинациях «Лучший актер» и «Лучшая актриса» за великолепную работу в картинах FRIDAY'S CHILD (Дитя пятницы) (США) и TADOUSSAC (ТАДУССАК) (Канада); премия за «Лучший сценарий» досталась Таши Дава и Сонтару Гайялу за ALA CHANGSO (Ала Чансо) (Китай); а премией за «Выдающиеся художественные достижения» была отмечена картина CARNIVORES (Хищники) (Франция/Бельгия), режиссеры- Джереми и Янник Ренье; фильм MAQUIA: WHEN THE PROMISED FLOWER BLOOMS (Укрась прощальное утро цветами обещания) от японского режиссера Мари Окада был удостоен премии «Лучшая анимационная картина»; а картина THE LONG SEASON (Долгий сезон) (Нидерланды), режиссер - Ленард Ретел Хелмрич, отмечена премией в номинации «Лучший документальный фильм».

После церемонии награждения состоялся показ картины-лауреата премии за лучший художественный фильм OUT OF PARADISE. Фильм представляет собой совместную работу продюсеров из Швейцарии и Монголии и рассказывает историю двух семей кочевников, ожидающих рождения своего первого ребенка.

