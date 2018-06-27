Объявлены лауреаты десяти «Золотых кубков» 21-го фестиваля SIFF

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 27 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- В ходе десятидневного 21-го Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF) состоялись разнообразные мероприятия - Неделя кино стран инициативы «Пояс и путь», SIFFORUM, Международная панорама, отбор лауреатов премии «Новые таланты Азии», Film Market и т.д. Вечером 24 июня на сцене Большого шанхайского театра прошла церемония вручения премий «Золотой кубок».
По красной дорожке перед церемонией прошли представители съемочных групп из различных стран мира, члены жюри, звезды китайского и зарубежного кино. Особенным сюрпризом для всех стало появление голливудской знаменитости Джесси Айзенберга. Он принял участие в SIFF и посетил SIFFORUM, поделившись своим профессиональным опытом с коллегами и получив возможность убедиться в собственной популярности в Китае.
Международный авторитет фестиваля SIFF значительно возрос после проведения Китайского кинофорума "Новая волна" в Каннах в мае этого года и организации Вечера открытия совместно с Marche Du Film. В этом году оргокомитет мероприятия получил 3 447 конкурсных заявок из 108 стран и регионов мира. В ходе фестиваля состоялись трансляции 492 картин и допремьерные показы 1 621 фильма. Аудитория показов превысила 460 000 человек. Среди всех полученных конкурсных работ членами жюри были отобраны 590 работ из 73 стран мира, претендующих на 8 номинаций в Основном конкурсе. В финал состязания вышли 13 картин. На протяжении нескольких последних дней жюри во главе с китайским режиссером и актером Цзяном Вэнем выбирали победителей конкурса. Результаты отбора были объявлены в ходе церемонии награждения.
Премию в номинации «Лучший художественный фильм» получила картина OUT OF PARADISE (За вратами рая) (Швейцария/Монголия), режиссер - Батбайяр Чогсом; Гран-при жюри удостоена картина ALA CHANGSO (Ала Чансо) (Китай), режиссер - Сонтар Гаял; братья Родриго и Себастьян Барриузо увезли домой премию в номинации «Лучшая режиссерская работа» за фильм A TRANSLATOR (Переводчик) (Куба/Канада); Тай Шеридан (США) и Изабель Бле (Канада) завоевали премии в номинациях «Лучший актер» и «Лучшая актриса» за великолепную работу в картинах FRIDAY'S CHILD (Дитя пятницы) (США) и TADOUSSAC (ТАДУССАК) (Канада); премия за «Лучший сценарий» досталась Таши Дава и Сонтару Гайялу за ALA CHANGSO (Ала Чансо) (Китай); а премией за «Выдающиеся художественные достижения» была отмечена картина CARNIVORES (Хищники) (Франция/Бельгия), режиссеры- Джереми и Янник Ренье; фильм MAQUIA: WHEN THE PROMISED FLOWER BLOOMS (Укрась прощальное утро цветами обещания) от японского режиссера Мари Окада был удостоен премии «Лучшая анимационная картина»; а картина THE LONG SEASON (Долгий сезон) (Нидерланды), режиссер - Ленард Ретел Хелмрич, отмечена премией в номинации «Лучший документальный фильм».
После церемонии награждения состоялся показ картины-лауреата премии за лучший художественный фильм OUT OF PARADISE. Фильм представляет собой совместную работу продюсеров из Швейцарии и Монголии и рассказывает историю двух семей кочевников, ожидающих рождения своего первого ребенка.
ИСТОЧНИК The Organizing Committee of Shanghai International Film Festival
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