Infortrend представила новую линейку устройств GSc, ускоряющих процесс внедрения облачных хранилищ и доступ к ним

Серия GSc наследует превосходные показатели производительности унифицированных хранилищ Infortrend GS и предлагается в трех вариантах. Модели EonStor GSc 2000 / 3000 - это рентабельные решения, способные удовлетворить потребности в облачном хранении информации как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных предприятий, а EonStor GSc 5000 представляет собой высокопроизводительную систему, созданную для современных центров данных.

Решения GSc упрощает процесс настройки облака путем обеспечения совместимости с существующей IT-средой и предоставляет доступ к данным в облаке на файловом и блочном уровне с использованием общих протоколов, что позволяет значительно уменьшить сложность процессов повторной конфигурации.

Кроме того, эти устройства позволяют предприятиям, располагающим данными в облаке, ускорить доступ к облачному хранилищу, присваивая локальному хранилищу статус кэша. Обширные функции кэширования и 9 интеллектуальных сценариев дают IT-менеджерам возможность оптимизировать производительность кэша. Функция резервного копирования информации делает периодические "моментальные снимки" локальных данных и сохраняет их в облаке для удаленного копирования.

Безопасность данных неизменно остается одним из основных факторов, беспокоящих предприятия при использовании облачных систем. GSc поддерживает возможность 256-битного кодирования информации AES, предотвращающей возможность дешифрования данных в облаке, и гарантируя дополнительную безопасность всех операций передачи данных с помощью SSL-шифрования. Встроенные функции сжатия данных и дедупликации экономит средства, уменьшая используемое пространство облака. Устройства GSc способны подключаться к Amazon S3, Microsoft Azure, Openstack Swift и Alibaba Cloud.

«Новая линейка Infortrend GSc создана для ускорения предприятиям доступа к информации в облаке, что делает эти системы идеальным решением для компаний, планирующих внедрить облачные хранилища», - отметил старший директор по вопросам планирования продукции Infortrend Томас Као (Thomas Kao).

Нажмите здесь, чтобы узнать больше о линейке EonStor GSc.

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение «цена-качество». Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com.

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

ИСТОЧНИК Infortrend Technology, Inc.

Сопутствующие ссылки

http://www.infortrend.com

