Роскошная вилла на озере Комо, - излюбленное место Наполеона Бонапарта, Уинстона Черчилля и один из самых дорогих объектов недвижимости Европы, - будет продана с аукциона Concierge Auctions

ЛОНДОН (LONDON), 25 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Concierge Auctions выставляет на продажу Villa Passalacqua - особняк 18-го века, расположенный в коммуне Мольтразио на побережье итальянского озера Комо. Это старинное имение - один из самых дорогих объектов недвижимости в Европе. Продажа объекта Итальянского национального фонда, находящегося в жилом состоянии и имеющего все необходимые разрешительные документы, - весьма редкий случай. Особняк включён в перечень национальных памятников архитектуры Италии. За долгую историю существования имение посещали многие известные политики и культуры. В их числе был и бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. В интерьерах виллы сохранились фрески работы знаменитого итальянского неоклассика Андреа Аппиани, придворного живописца Наполеона Бонапарта. Выставленный ранее на «тихую» продажу за 100 млн. евро, особняк уйдёт с молотка 30 октября в ходе аукциона со стартовой ценой в 20 млн. евро.

Имение, раскинувшееся на 4,6 акрах земли, построено по заказу графа Андреа Луччини-Пасалаква, пригласившего лучших архитекторов и оформителей конца 17-го века. На общей жилой площади в 26 501 кв. футов (2 462 кв.м) главного здания этого загородного владения расположились щедро украшенные фресками гостиные, бальные залы и девять спален. На территории имения имеется и гостевой дом площадью 4 000 кв. футов (372 кв.м) с шестью спальнями. Роскошное убранство вилл подчеркивают старинная мебель, венецианские люстры и изящные резные потолки, а кухонные помещения и ванные комнаты оснащены по последнему слову техники. Под садом скрываются старинные подвалы, подземные помещения и тайные ходы, ведущие из главного особняка к озеру. Общая площадь подземелья - 11 087 кв. футов (1 028 кв.м). Захватывающие дух каменные туннели позволяют хозяевам и гостям виллы наслаждаться личной бухтой и озерными пейзажами, не покидая имения. На территории владения также имеется плавательный бассейн, расположенный на специальной террасе в окружении лимоновых и оливковых деревьев, 200-летняя оранжерея, 11 работающих фонтанов, безукоризненно ухоженные итальянские сады и личный причал.

Композитор Винченцо Беллини жил в имении с 1829 по 1833 гг. Именно здесь были написаны его знаменитые оперы Норма и Сомнамбула. В прошлом особняк не раз становился местом проведения самых роскошных европейских приёмов и суаре, а в числе именитых гостей имения был сам Уинстон Черчилль.

В коммуне Мольтразио имеется все необходимая инфраструктура для комфортной жизни, включая бары, магазины и рестораны. В 10 минутах езды от деревушки расположен город Комо. Милан со своим международным аэропортом находится менее чем в часе пути, а до швейцарского Лугано можно добраться всего за 20 минут. Имение открывает доступ и к лучшим горнолыжным курортам мира, включая Санкт-Мориц, Церматт, Монблан и Доломитовые Альпы.

Чарли Смит, европейский консультант Concierge Auctions, прокомментировал: «Предстоящий аукцион предоставляет поистине уникальную возможность приобрести «кусочек истории». С начала прошлого года, после введения в действие нового привлекательного режима налогообложения личных доходов, Италия пользуется всё большей привлекательностью среди покупателей недвижимости из Европы, Ближнего и Дальнего Востока. Это имение - одно из самых примечательных домовладений в самой востребованной части побережья озера Комо. Вилла обладает и значительным коммерческим потенциалом - в качестве отеля, частного клуба, места проведения свадеб или других торжественных мероприятий».

Имение открыто для просмотров ежедневно с 13:00 — 16:00 по предварительной договорённости. Чтобы договориться о просмотре или зарегистрироваться для участия в аукционе посетите веб-сайт www.conciergeauctions.com .

Контактная информация: Элис Лейси (Alice Lacey) alice@relevanceinternational.com

+442038688700

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https://www.conciergeauctions.com

