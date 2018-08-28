Skins.Cash И Xsolla Объявили О Глобальном Партнерстве

САНТА-МОНИКА, Калифорния, August 28, 2018 /PRNewswire/ --

Сотрудничество между компаниями открывает перед геймерами возможность покупать игры за скины.

Skins.Cash, глобальный рынок для мгновенной продажи внутриигровых предметов, объявил о партнерстве с Xsolla, универсальной дистрибьюторской системой для разработчиков и издателей видеоигр.

Skins.Cash позволяет владельцам аккаунтов Steam продавать косметические предметы (так называемые скины) из игр CS:GO, Dota 2 и Team Fortress 2 и мгновенно получать выплаты на электронный кошелек, кредитную карту или на счет PayPal.

В результате интеграции Skins.Cash и Xsolla миллионы геймеров по всему миру получат возможность расплачиваться скинами за продукты и услуги клиентов Xsolla, включая Twitch, Ubisoft, Epic Games, PUBG Corporation и Gaijin Entertainment. Например, покупатель сможет приобрести за скины распространяемую Xsolla игру War Thunder, выбрав Skins.Cash в качестве платежного метода.

"Наше стратегическое партнерство с Xsolla имеет колоссальное значение, - говорит представитель Skins.Cash Ник Ковелла, старший вице-президент по технологиям. - Разнообразие и уровень продуктов, услуг и клиентов Xsolla говорят сами за себя. Объединив усилия, мы сможем совершить настоящий прорыв в игровой индустрии. Для нас это только начало".

"Наши взгляды на будущее игровой индустрии совпадают на сто процентов, - добавляет Дэвид Дэниэлс, вице-президент Xsolla по продуктам. - Сфера, в которой работает Skins.Cash, этот рынок и сама платформа достигли невероятных высот буквально за пару лет. Я уверен, что наше стратегическое партнерство приведет к еще более масштабным инновациям".

Skins.Cash является дочерней компанией DMarket, первого в мире игрового маркетплейса на блокчейне.

О Skins.Cash

Skins.Cash - это глобальный рынок для мгновенной продажи игровых скинов, который ежемесячно используют более двух миллионов пользователей. Ежегодно на платформе продается свыше 20 миллионов предметов. Этот уникальный сервис обеспечивает геймерам по всему миру мгновенные и безопасные выплаты, позволяя монетизировать время, проведенное в игре. Чтобы узнать больше, посетите https://skins.cash.

Об Xsolla

Xsolla предоставляет разработчикам и издателям видеоигр доступ к удобным инструментам и сервисам для разработки, монетизации и продвижения их продуктов по всему миру. Решения и услуги Xsolla (Платежи, Антифрод, Партнерская сеть, Конструктор сайтов, Магазин, Авторизация, Лаунчер) созданы специально для отрасли видеоигр и отвечают требованиям как независимых разработчиков, так и глобальных корпораций. Центральный офис компании находится в Лос-Анджелесе, а отделения представлены по всему миру. В качестве продавца Xsolla распространяет продукцию таких корпораций, как Valve, Twitch, Ubisoft, Epic Games и PUBG Corporation. Более подробная информация доступна на http://www.xsolla.com.