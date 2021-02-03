TELESPORT ВЫИГРАЛ У «ЯНДЕКС» СУД О ЗАЩИТЕ ОНЛАЙН-КОНТЕНТА

Решение суда защищает интересы российских зрителей и создает прецедент крупного штрафа за незаконное использование контента крупнейшей поисковой системой России.

MOSCOW, 3 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Мосгорсуд вынес решение в пользу TeleSport по итогам одного из проводимых разбирательств о защите исключительных прав. «Яндекс» обязали выплатить 3,68 млн рублей - в такую сумму суд оценил штраф за одно нарушение исходя из двойной стоимости права. Такое решение суда вводит в практику взыскание значительных сумм за нарушение антипиратского законодательства в интернете.

Ранее компания TeleSport обвинила «Яндекс» в незаконном использовании на своей платформе видеонарезок лучших моментов (хайлайтов) матчей чемпионата Италии по футболу. Иск на 2,95 млрд рублей находится на рассмотрении суда. В общей сложности «Яндекс» совершил порядка 600 нарушений до момента подачи исков, однако TeleSport продолжает фиксировать факты дополнительных нарушений по сегодняшний день.

«Это очень важный прецедент для индустрии и значительная сумма штрафа за одно нарушение. Наши материальные требования были удовлетворены в полной мере и это подтверждает правоту нашей позиции. Важно понимать, что если мы закроем глаза на реализацию таких "серых" схем монетизации контента поисковой системой, то в будущем российские зрители окажутся отрезанными от мирового спорта - правообладателям станет экономически невыгодно приобретать и реализовывать права на трансляцию спортивных событий», - прокомментировал глава TeleSport Пётр Макаренко.

Решение суда является важным прецедентом для российского бизнеса и медиа индустрии, которая, как и во всём мире, стремительно развивается и осваивает новые сферы. Итог суда – весомое правовое подтверждение того, что медиа индустрия России движется в направлении правовой ясности и прозрачности. А когда защищены правообладатели, то, значит, защищены и права широкой аудитории зрителей.

«Статья 2 Закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» говорит нам о том, что поисковая система должна направлять пользователя непосредственно на сайт с запрашиваемой информацией. В данном случае поисковая система выступила как рекламный агент, размещая рекламу к контенту, на который у "Яндекс" не было прав. Неправомерность действий подтвердил и независимый эксперт, предложенный самим ответчиком. Сегодняшнее решение суда, несомненно, создает важный прецедент для индустрии», - прокомментировал Игорь Савочкин, руководитель юридического отдела TeleSport.

«Вынуждены отметить, что в ожидании решения суда по сегодняшнему делу, мы, к сожалению, продолжали фиксировать новые нарушения со стороны ответчика и намерены в ближайшее время подать иски по всем нарушениям, имевшим место. Мы также ожидаем возобновления процесса по крупному делу против "Яндекс", по которому было зафиксировано в общей сложности 590 нарушений. В том числе благодаря сегодняшнему решению суда, мы настроены оптимистично и намерены отстаивать свою правоту», - добавил Игорь Савочкин.

SOURCE TeleSport Group