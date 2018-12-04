В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИЧНОГО СЕЗОНА ДОМ COINTREAU, ВДОХНОВИВШИСЬ РОСКОШНЫМИ САДАМИ ГЕСПЕРИД (JARDIN DES HESPÉRIDES), ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДВА УНИКАЛЬНЫХ ТВОРЕНИЯ. СОЗДАНО В КОЛЛАБОРАЦИИ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОЛЛЕДЖЕМ ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА ИМ. СВЯТОГО МАРТИНА
04:00 GMT
ПАРИЖ, December 4, 2018 /PRNewswire/ --
В этом году - как раз к праздничному сезону - Cointreau в сотрудничестве с престижным дизайн-бюро Центрального колледжа им. Святого Мартина выпускает две бутылки Cointreau в новом оформлении. Они появятся на полках магазинов, как раз, когда наступит пора покупать подарки. Вдохновением для создания этой коллекции, превозносящей великолепие апельсина во всех его формах, стали роскошные сады Гесперид.
(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/788707/Cointreau_Logo.jpg )
(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/788708/1L_Limited_Edition_HR_Front.jpg )
(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/788709/Selective_Coffret_Open.jpg )
«Вдохновленные страстью, которая отражается в каждой бутылке Cointreau, мы создали уникальный лимитированный выпуск, приглашая нашу аудиторию проникнуть в самое сердце ликёра и ощутить волшебную гармонию ингредиентов»
Борис Тьери (Boris Thuery), креативный директор дизайн-бюро Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина
ДВА УНИКАЛЬНЫХ ВЫПУСКА
Лимитированный выпуск - настоящее стеклянное чудо. Монохромный дизайн с выгравированными апельсинами, рифлеными листьями и извилистыми корнями позволяет теплому янтарному цвету бутылки выйти на передний план.
Настоящий коллекционный экземпляр, Selective Edition - это эксклюзивный капсульный выпуск из 1000 бутылок, представляющий золотую версию «апельсиновой» марки. Изысканно украшенная квадратной пробкой, навеянной дизайном флаконов духов, и помещенная в оранжевую коробку с внутренней тканной отделкой, эта бутылка - «главное блюдо» коллекции. Selective Edition - воплощение праздничной эстетики.
Ограниченное количество
О COINTREAU
С момента создания Cointreau в 1849 году Эдуард Куантро определял характер всего Дома. Бренд и одноименный напиток, заключенный в легендарную квадратную бутылку и носящий имя своего создателя, и сегодня отличаются той же игривостью, порождаемой творческим импульсом, которая дала им жизнь. Равновесие, мгновения, удовольствие, стиль ... даже в моменте зарождения. Чистый ликер родился на свет из чудесной идеи объединить цедру сладких и горьких апельсинов. Эта особая комбинация дает Cointreau его уникальный и изысканный вкус, идеальный баланс сладости и свежести. Рецепт Cointreau остается неизменным на протяжении многих лет. Его характер и превосходство заключаются в тщательном отборе и сочетании экстрактов апельсиновых корок. Это кропотливая задача, вверенная Главному Дистиллеру Дома Cointreau.
Звезда в мире коктейлей, с момента своего создания Cointreau вошел в состав более чем 350 рецептов.
Фирменный рецепт, навеянный лимитированным выпуском Orange Limited edition:
ORANGE BY COINTREAU
80 мл Cointreau
200 мл тоника
Пара капель биттера Ангостура
0,5 мл апельсинового сиропа
2 апельсиновых листика для украшения
Полный пресс-релиз и изображения
SOURCE Cointreau
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