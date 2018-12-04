В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИЧНОГО СЕЗОНА ДОМ COINTREAU, ВДОХНОВИВШИСЬ РОСКОШНЫМИ САДАМИ ГЕСПЕРИД (JARDIN DES HESPÉRIDES), ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДВА УНИКАЛЬНЫХ ТВОРЕНИЯ. СОЗДАНО В КОЛЛАБОРАЦИИ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОЛЛЕДЖЕМ ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА ИМ. СВЯТОГО МАРТИНА

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/788707/Cointreau_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/788708/1L_Limited_Edition_HR_Front.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/788709/Selective_Coffret_Open.jpg )



«Вдохновленные страстью, которая отражается в каждой бутылке Cointreau, мы создали уникальный лимитированный выпуск, приглашая нашу аудиторию проникнуть в самое сердце ликёра и ощутить волшебную гармонию ингредиентов»

Борис Тьери (Boris Thuery), креативный директор дизайн-бюро Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина

ДВА УНИКАЛЬНЫХ ВЫПУСКА

Лимитированный выпуск - настоящее стеклянное чудо. Монохромный дизайн с выгравированными апельсинами, рифлеными листьями и извилистыми корнями позволяет теплому янтарному цвету бутылки выйти на передний план.

Настоящий коллекционный экземпляр, Selective Edition - это эксклюзивный капсульный выпуск из 1000 бутылок, представляющий золотую версию «апельсиновой» марки. Изысканно украшенная квадратной пробкой, навеянной дизайном флаконов духов, и помещенная в оранжевую коробку с внутренней тканной отделкой, эта бутылка - «главное блюдо» коллекции. Selective Edition - воплощение праздничной эстетики.

Ограниченное количество

О COINTREAU

С момента создания Cointreau в 1849 году Эдуард Куантро определял характер всего Дома. Бренд и одноименный напиток, заключенный в легендарную квадратную бутылку и носящий имя своего создателя, и сегодня отличаются той же игривостью, порождаемой творческим импульсом, которая дала им жизнь. Равновесие, мгновения, удовольствие, стиль ... даже в моменте зарождения. Чистый ликер родился на свет из чудесной идеи объединить цедру сладких и горьких апельсинов. Эта особая комбинация дает Cointreau его уникальный и изысканный вкус, идеальный баланс сладости и свежести. Рецепт Cointreau остается неизменным на протяжении многих лет. Его характер и превосходство заключаются в тщательном отборе и сочетании экстрактов апельсиновых корок. Это кропотливая задача, вверенная Главному Дистиллеру Дома Cointreau.

Звезда в мире коктейлей, с момента своего создания Cointreau вошел в состав более чем 350 рецептов.

Фирменный рецепт, навеянный лимитированным выпуском Orange Limited edition:

ORANGE BY COINTREAU

80 мл Cointreau

200 мл тоника

Пара капель биттера Ангостура

0,5 мл апельсинового сиропа

2 апельсиновых листика для украшения

Полный пресс-релиз и изображения

SOURCE Cointreau