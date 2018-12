Boreal utser Thomas Söderqvist till direktör

VANCOUVER, British Columbia, December 14, 2018 /PRNewswire/ --

Boreal Metals Corporation ("Boreal" eller "Bolaget") (TSXV: BMX) är glada att tillkännage utnämningen av Thomas Söderqvist till en oberoende, icke-verkställande direktör från och med den 1 januari 2019. Söderqvist har över 40 års erfarenhet inom gruvindustrin och är för närvarande Senior Vice President i Boliden Group ("Boliden") med säte i Stockholm. Han har haft ledande befattningar på några av de viktigaste företagen inom den svenska gruvindustrin, bland annat Boliden och Sandvik Mining and Construction (Sandvik). Söderqvists omfattande kunskaper om den skandinaviska gruvindustrin och hans stora nätverk kommer att ge Boreal regionala fördelar och stödja företagets strategiska och prospekteringsmål.

"På styrelsens vägnar är jag glad att välkomna Thomas Söderqvist till Boreal. Vi fortsätter att bygga en solid styrelse med en kombination av kompetens och expertis som kommer att bidra till att uppnå företagets strategiska mål", säger Karl Antonius, vd och koncernchef. "Thomas har stor erfarenhet i Skandinavien med ett unikt nätverk och starka länkar inom gruvindustrin som kommer att hjälpa Boreal i den fortsatta implementeringen av vår utvecklingsstrategi."

Söderqvist började sin karriär i gruvbranschen vid 18 års ålder som gruvarbetare hos det svenska gruvbolaget Boliden. Efter studier fortsatte han på Boliden och arbetade sig upp till underground manager. Han började på Sandvik och deltog aktivt i Sandviks förvärv av Tamrock som bildade ett globalt utrustningsföretag inom brytning av hårdmetaller. Under Sandvik-åren ledde han under fem år den kanadensiska verksamheten i Sudbury, Ontario. Han gick sedan vidare till att leda Sandvik Mining and Construction i norra, centrala och östra Europa under sex år och befordrades till Senior Vice President för Sandvik Mining and Construction. Söderqvist återvände till Boliden 2012 som General Manager för Skellefteå-gruvorna och befordrades efter fyra år till Senior Vice President för Boliden i Stockholm. Söderqvist kommer från den 1 januari 2019 att vara en ledande rådgivare till Bolidens vd på deltid.

Om Boreal Metals Corporation

Boreal är ett gruvprospekteringsbolag som inriktar sig på upptäckandet av zink-, koppar-, silver-, guld-, koboltavlagringar i exceptionella historiska gruvdriftsområden i Sverige och Norge. Företagets mål är att hitta nya lönsamma mineralfyndigheter i kända gruvdistrikt med hjälp av moderna prospekteringstekniker. Bolaget leds av erfarna team av chefer och tekniska experter med dokumenterade framgångar inom gruvprospektering, gruvutveckling och finansiering

