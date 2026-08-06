Cision vinner 2026 MarTech Breakthrough Awards inom kategorierna social listening, distribution av pressmeddelanden och AEO

Brandwatch utsågs till "Social Listening Solution of the Year", medan PR Newswire säkrar topputmärkelser för "Press Release Distribution Company of the Year" och "AEO Platform of the Year"

CHICAGO, 6 augusti 2026 /PRNewswire/ -- Cision, en global ledare inom konsument- och medieanalys, meddelade idag att två av dess varumärken, Brandwatch och PR Newswire, tillsammans har tilldelats tre stora kategorier i 2026 MarTech Breakthrough Awards.

Vid den årliga prisutdelningen, som lockade tusentals nomineringar från över 15 länder, uppmärksammades Cisions portfölj för att driva innovation inom den moderna kommunikations- och marknadsföringstekniken:

The MarTech Breakthrough Awards are the definitive benchmark for innovation across the global marketing, sales, and advertising technology industry.

Brandwatch Consumer Intelligence utsågs till " Social Listening Solution of the Year ", och fick utmärkelsen för att ha hjälpt marknadsförare att omvandla fragmenterade sociala data till tydliga och praktiskt användbara insikter för målgruppen.

utsågs till " ", och fick utmärkelsen för att ha hjälpt marknadsförare att omvandla fragmenterade sociala data till tydliga och praktiskt användbara insikter för målgruppen. PR Newswire utsågs till "Press Release Distribution Company of the Year", vilket bekräftar företagets utveckling från ett pålitligt nyhetsnätverk till en heltäckande kampanjplattform för Multichannel Amplification™.

utsågs till vilket bekräftar företagets utveckling från ett pålitligt nyhetsnätverk till en heltäckande kampanjplattform för Multichannel Amplification™. PR Newswire Amplify TM utsågs till "AEO platform of the Year" för sina inbyggda AEO-funktioner (Answer Engine Optimization) som hjälper kommunikatörer att förstå och optimera sitt varumärkes genomslag i en tid präglad av AI-sökningar.

Dessa utmärkelser är den femte, sjätte och sjunde MarTech Breakthrough Awards-utmärkelsen som Cisions varumärken har tjänat under de senaste fyra åren, vilket belyser företagets engagemang för att leverera AI-drivna, helhetslösningar och konsumentanalyser.

Att omvandla sociala data till vägrundade åtgärder

Brandwatch aggregerar och analyserar data från mer än 100 miljoner källor på nätet, vilket gör det möjligt för marknadsföringsteam att sålla bort digitalt brus, spåra snabbt föränderliga publiksignaler och fatta smartare beslut.

"Vår senaste Marketer of 2026-rapport visade att endast 25% av marknadsförarna känner att de verkligen förstår sina målgrupper, och det är exakt den luckan som Brandwatch är byggd för att fylla", säger Guy Abramo, VD på Cision. "Detta erkännande återspeglar vårt teams kontinuerliga ansträngningar att hjälpa marknadsförare att flytta från fragmenterade sociala data till tydligare publikförståelse och ett mer säkert genomförande".

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Modernisering av distributionen och ökad synlighet i AI-sökningar

Sedan lanseringen i september 2025 har PR Newswire Amplify™ omdefinierat distributionen av pressmeddelanden genom att hjälpa PR- och kommunikationspersonal att nå en bredare publik samtidigt som de säkerställer att innehållet kan hittas i generativa AI-system. Med funktioner som Press Release Score och AEO & GEO Brand Report (utvecklat av Trajaan, ett företag inom Cision-koncernen) gör Amplify det möjligt för team att utvärdera och stärka sitt varumärkes närvaro inom AI, samt se till att deras berättelser når de målgrupper som är viktigast.

"Att vinna dessa utmärkelser är en enorm ära och ett bevis på vårt teams engagemang", tillade Abramo. "Dessa utmärkelser är ett bevis på vårt engagemang att upprätthålla vårt 70-åriga arv som den ledande distributionstjänsten för pressmeddelanden samtidigt som vi hjälper våra kunder att ligga steget före i AI-sökningarnas era med kraftfulla innovationer i Amplify."

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Branschvalidering

MarTech Breakthrough Awards som nu är inne på sitt nionde år, hyllar de främsta företagen och teknologierna som formar framtiden för global marknadsföringsteknik.

"Varumärken står idag inför oorganiserade arbetsflöden, press att producera innehåll för flera kanaler och ett akut behov av att gå från traditionella SEO-strategier till GEO och AEO", säger Steve Johansson, verkställande direktör på MarTech Breakthrough. PR Newswire har omvandlat distributionen av pressmeddelanden till en intelligent, AI-driven plattform specialbyggd för moderna kommunikatörer. På samma sätt ger Brandwatch meningsfull tydlighet i ett alltmer fragmenterat socialt landskap. Båda lösningarna förkroppsligar verkligen andan i Breakthrough Awards."

För att lära dig mer om Cisions prisbelönta lösningar för media och konsumentinformation, besök www.cision.com

Om Cision

Cision är den globala ledaren inom konsument- och medieanalys, engagemang och kommunikationslösningar. Vi förser yrkesverksamma inom PR- och företagskommunikation, marknadsföring och sociala medier med de verktyg de behöver för att utmärka sig i dagens datadrivna värld. Vår djupa expertis, våra exklusiva datapartnerskap och prisbelönta produkter, däriblandTraajaan, Brandwatch, CisionOne och PR Newswire, för samman signaler från sökmotorer, sociala medier och traditionella medier så att teamen bättre kan förstå vad som händer, styra samtalet och öka sitt genomslag. Över 75 000 företag och organisationer, däribland 84 % av Fortune 500-företagen, förlitar sig på Cision för att fatta bättre beslut och nå sina mål.

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Cision Public Relations

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