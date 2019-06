DeepGreen och Allseas går samman för att utvinna djuphavsmetaller för att möta den stigande efterfrågan på elfordon

VANCOUVER, British Columbia, 11 juni, 2019 /PRNewswire/ --

Allseas, en global ledare inom installation av rörledningar offshore samt tunga lyft och byggnation under vatten, kommer att bidra med tekniska offshoreresurser i världsklass och kontantinvesteringar till partnerskapet

Alliansen förväntas främja DeepGreens ledande ställning när det gäller förvärv av strategiska metaller och basmetaller som utvinns ur stora, högkvalitativa polymetalliska nodulära avlagringar på havsbottnen och som innehåller nickel, mangan, koppar och kobolt

Affären är en del av en omgång riskkapitalinvesteringar på 150 miljoner dollar under ledning av Macquarie Capital och Fearnley Securities

DeepGreen Metals och Allseas Group tillkännagav idag att de har enats om att bilda ett strategiskt partnerskap som gör att DeepGreens branschledarskap, tillsammans med Allseas offshore-teknik i världsklass, kan utforska högkvalitativa metaller som utvinns ur polymetalliska nodulära avlagringar på havsbottnen.

DeepGreen anlitade nyligen Macquarie Capital och Fearnley Securities för att anordna en investeringsomgång avseende 150 miljoner dollar för att finansiera företaget genom genomförbarhetsstudier, som beräknas vara klara under 2023. Allseas träder in som ledande strategisk investerare vilket möjliggör för DeepGreen att utveckla en toppmodern polymetallisk nodulskördare och ett stigarsystem för att samla noduler från havsbottnen i Clarion Clipperton-området i Stillahavsområdet och transportera dem upp till ett ytfartyg ca 4 till 6,5 kilometer högre upp.

"Vårt partnerskap med Allseas kommer att hjälpa oss att öppna en ny, omstörtande källa till batterimetaller för den gröna revolutionen och förvandla gruvindustrin som vi känner den", säger DeepGreens ordförande och vd, Gerard Barron. "Den här nya industrin behöver innovativa företag i världsklass med expertis från andra branscher för att hjälpa oss framåt. Allseas är ett av de mest ansedda offshore-teknikbolagen på planeten, och vi är stolta över att arbeta tillsammans med dem för att utveckla vårt pilotsystem för utvinning, och därefter vårt offshore-produktionssystem. Allseas är ett företag som grundades och ägdes av en kreativ ingenjör och har idag över 600 heltidsingenjörer med mer än 200 ingenjörer och tekniker som arbetar inom innovations- och FoU-funktionen. Det är inte överraskande att de har varit först i värden med mycket. Det var viktigt för oss att hitta en partner som inte bara kan erbjuda en omfattande kompetens inom offshore-teknik utan som också har en stark 24-7-produktivitet i djuphavsmiljö – något som Allseas har haft i decennier med sin rörläggningsverksamhet och som nyligen haft stor betydelse för tunga lyft i offshoreindustrin."

"Att extrahera batterimetaller som nickel och kobolt från gruvor för markbrytning har många utmaningar och miljö-, koldioxid- och sociala kostnader är helt enkelt för höga. Polymetalliska noduler från havsbottnen innehåller mer än tillräckligt av de basmetaller som världen behöver för att få en ren energiekonomi, och det behövs ingen sprängning, borrning eller grävning. Vår hållbarhetsanalys för livscykeln visar att havsnoduler genererar minst 75 procent mindre CO2 än NMC-batterier med kopparkopplingar för elfordon, jämfört med att producera dessa metaller från mineraler på land."

"Together with Allseas, we'll engineer a deep ocean nodule harvesting system that will have minimal impact to the deep sea environment, enabling us to bring what we call clean metals to market in order to power some of the one billion electric vehicles that are forecast to be produced over the coming three decades."

Edward Heerema, grundare och styrelseordförande för Allseas, säger:

"Vi är mycket glada över att samarbeta med DeepGreen och stödja deras vision att på ett ansvarsfullt sätt samla batterimetaller från havsbottnen. I mer än 30 år har vårt företag varit innovativa i olje- och gasindustrin, och vi är nu glada att hitta en ny bransch som kan dra nytta av vår erfarenhet, kompetens och kanske av några av våra operativa tillgångar. Vi tittade på flera ingångar till branschen och bestämde oss för DeepGreen-teamet. Vi gillade deras strategi och ansåg att de hade de bästa chanserna att lyckas."

Allseas, ett företag i Schweiz som grundades 1985, är en ledande aktör inom den globala offshore-industrin och är känt för att ha byggt det största fartyget för byggnation i världen, Pioneering Spirit, som är 472 meter långt. Företaget utmärker sig genom projekt som minskar kostnader och risker i offshore-industrin och kommer att använda denna kompetens för att utveckla teknik för djuphavsinsamling av polymetalliska noduler som ett av deras viktigaste framtida tillväxtområden. Respekt för miljön och att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, är grundläggande principer för Allseas.

Den operativa verksamheten sker på internationellt vatten och styrs av det första regelverket i sitt slag som för närvarande utvecklas av FN:s internationella havsbottenmyndighet (ISA). Som sådana är mineralerna i CCZ "människornas gemensamma arv" och ISA:s mandat är att reglera utvinningsverksamheten på djuphavsbädden samtidigt som skyddet för havsmiljön och utvecklingsländernas deltagande säkerställs.

Om DeepGreen Metals:

DeepGreens uppdrag är att leverera den gröna övergången med metaller av batterikvalitet från en ny och riklig resurs med lägre miljömässig och social påverkan – polymetalliska noduler som finns obundna på havsbottnen. Att lämna fossila bränslen innebär att elektrifiera en miljard bilar och bygga tiotusentals nya kraftverk som producerar förnybar energi. Denna gröna övergång kräver mer än en terrawatt-timme i ny produktionskapacitet för batterier, vilket i sin tur kräver miljontals nya metaller av batterikvalitet som nickel, kobolt och mangan samt koppar. På DeepGreen ser vi havsnoduler som övergångsresursen som kan ta oss dit med minsta miljömässiga och sociala skada. Vi är fast beslutna att bli världens mest respekterade rena metallföretag, förbättra havets hälsa genom vår verksamhet och minimera vår landbaserade påverkan genom noll avfallshantering.

Om Allseas:

Schweiziska Allseas Group S.A. är en global ledare inom installation av offshore-rörledningar och byggnation under vatten. Företaget har över 4 000 anställda över hela världen och driver en flotta som specialiserar sig på tunga lyft, rörledningar och stödfartyg, som konstruerats och utvecklats internt. Allseas har en världsomspännande erfarenhet av alla typer av byggprojekt offshore och under vatten. Deras strategi är att stödja kunder redan i konceptdesignstadiet, och erbjuder tjänster för projektledning, konstruktion och inköp fram till och under installation och idriftsättning. Allseas begränsar sig inte till befintlig teknik. De utvecklar nya tekniker och tillämpningar där det behövs. Dynamik, uppfinningsrikedom, snabba framsteg och inget nonsens är Allseas utmärkande egenskaper.

www.deep.green

