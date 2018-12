Everest Group PEAK Matrix™ utnämner Sasken till Aspirant inom digitala tjänster

Sasken Technologies Ltd., (BSE: 532663) (NSE: SASKEN) (tidigare Sasken Communication Technologies Ltd.), en ledande leverantör av lösningar för produktteknik och digital transformation, tillkännagav i dag att företaget utnämnts av Everest Group som en Aspirant i sin senaste rapport med namnet Digital Services PEAK Matrix[TM] Assessment and Market Trends 2019: Design and Innovation to Power the Next Wave of Digital. I rapporten analyseras den förändrade dynamiken på marknaden för digitala tjänster och tjänstleverantörer bedöms utifrån flera olika kriterier. PEAK Matrix[TM] omnämner och listar bara de bästa tjänstleverantörerna i sin klass inom respektive funktion/vertikalt tjänstområde.

Med sina kompletta Chip to Cognition-lösningar har Sasken som målsättning att hjälpa sina kunder förverkliga sina digitala framtidsvisioner, särskilt inom marknadssegmenten industri, tillverkning och transport. Rajiv C Mody, styrelseordförande, MD och CEO för Sasken kommenterar utnämnandet "Digitala funktioner är en otroligt viktig del av vår strategi för att hela tiden utöka affärsvärdet för våra kunder".

Raman Sapra, Executive VP och General Manager-Digital för Sasken tillade "På Sasken Digital samarbetar vi med våra kunder för att hjälpa dem dra nytta av digitala funktioner genom att skapa nya affärsmodeller och effektivisera verksamheten. Jag är mycket glad att Everest Group utnämner oss till Aspirant redan under vårt första deltagarår. Vi ser det som ett bevis på vad vi har att erbjuda vilket återspeglas av kundernas starka efterfrågan inom våra huvudvertikaler."

Alisha Mittal, Practice Director för Everest Group kommenterar rapporten "I takt med att företagen uppnår och överträffar den digitala mognadskurvan övergår fokus allt mer till att uppnå goda affärsresultat. Tjänstleverantörer uppgraderar sina tekniska utbud med sikte på samma målsättning. Sasken kombinerar nästa generations funktioner, såsom AI, kognition och avancerade analysfunktioner med sin domänexpertis inom tillverkning vilket ger en verkligt transformerande effekt för företagets kunder. "

Som en del av rapporten uppdaterade Everest Group sin klassificering av 24 tjänstleverantörer i Everest Group PEAK Matrix[TM] för digitala tjänster till Leaders, Major Contenders och Aspirants. Ramverket ger en objektiv, informationsbaserad och jämförande bedömning av digitala tjänstleverantörer baserat på deras absoluta marknadsframgångar och leveransförmåga.

