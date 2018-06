Icelandair firar landets 100 år av självständighet med specialdesignat flygplan

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/706818/Icelandair_100_Years.jpg )



Förutom 100 år av självständighet lyfter det specialdesignade planet fram ytterligare en historisk händelse i Islands historia. Det genom att flyga dedikerade fans hela vägen till Ryssland där Island, som det minsta laget någonsin att kvala in till fotbollsvärldens största händelse, ska skapa sporthistoria den här sommaren. För att framhäva fotbollstemat än mer har en illusion skapats av en fotbollsplan på golvet i planet, samtidigt som huvudstöden och kaffekopparna ombord har motiv med den isländska flaggan.

Vi ville göra något speciellt för att fira den här milstolpen i isländsk historia och hoppas att både isländare och resenärer från hela världen gillar den nya designen. Tillsammans med vår isländska service ombord vill vi förstärka upplevelsen av isländsk kultur och historia innan våra resenärer hunnit klivit av planet, säger Björgólfur Jóhannsson, VD på Icelandair.

Alla Icelandairs flygplan är döpta efter särskilt vackra platser och vulkaner på Island. Det nya flaggklädda planet heter Þingvellir efter Islands nationalpark och kommer trafikera alla bolagets linjer. Þingvellir är det tredje i raden av specialmålade flygplan hos Icelandair och ansluter Hekla Aurora och Vatnajökull, vilka presenterades 2015 och 2017. Båda inspirerade av Islands karaktäristiska norrsken och Europas näst största glaciär.

Som långvarig sponsor av Islands båda fotbollslandslag introducerade Icelandair en rad fotbollsinspirerade upplevelser på 90 minuter tidigare i sommar; Team Iceland Stopover. Aktiviteterna är framtagna tillsammans med isländska fotbollsspelare och kostnadsfria för alla resenärer. De fotbollsinspirerade upplevelserna finns tillgängliga att boka fram till slutet av juni. Läs mer här: http://www.Icelandair.com/Team-Iceland-Stopover

Isländsk fotbollsfakta

Med sina 350,000 invånare är Island den minsta nationen någonsin att kvalificera sig till EM-slutspelen. Före Island var Slovenien den minsta nationen att kvalificera sig, med en population på strax under 2 miljoner.

År 2017 blev Island den minsta nationen någonsin att kvalificera sig för VM. Före Island hölls rekordet av Trinidad och Tobago som kvalificerade sig till VM 2006 med en population på 1,3 miljoner.

och som kvalificerade sig till VM 2006 med en population på 1,3 miljoner. Det isländska herrlandslaget smeknamn, Strákarnir okkar, betyder Våra Killar. Damlandslaget går i sin tur under smeknamnet Stelpurnar okkar, vilket betyder Våra Tjejer.

En grov uppskattning visade att cirka 8% av den isländska befolkningen följde med laget till Frankrike för EM 2016.

År 2017 var cirka 23,000 personer registrerade fotbollsutövare på Island, enligt statistik från Islands fotbollsförening. Cirka en tredjedel av dessa spelare är kvinnliga.

I slutet av 2017 rankades Islands herrlandslag som nummer 21 i FIFAs världsranking. I oktober 2012 rankades Island som nummer 131, det lägsta numret landet någonsin haft.

Islands EM-kvalifierade lag bestod av spelare som har spelat ihop sedan barnsben och vidare i ungdomslaget. Kärnan i truppen har också spelat ihop på nationell nivå sedan U17.

Heimir Hallgrímsson, lagets tränare, arbetar deltid som tandläkare i hans hemstad Vestmannaeyjar.



