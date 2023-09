JELD-WEN har utvalts till Newsweeks invigningslista över världens mest pålitliga företag

CHARLOTTE, N.C., 7 september 2023 /PRNewswire/ -- JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE: JELD), ledande global tillverkare av byggprodukter, har utvalts till Newsweeks invigningslista över världens mest pålitliga företag 2023. JELD-WEN är den enda fönster- och dörrtillverkaren på den globala listan.

JELD-WEN only door and window manufacturer named to World's Most Trustworthy Companies

"Vi är oerhört stolta över att JELD-WEN har säkrat sin plats bland World's Most Trustworthy Companies", säger vd William J. Christensen. "Att bygga en förtroendekultur är avgörande för att stärka JELD-WENs affärsresultat. Vi strävar efter att vinna och upprätthålla våra kunders och intressenters förtroende varje dag genom våra handlingar och vårt engagemang för transparens, ansvarsskyldighet och integritet."

The World's Most Trustworthy Companies 2023 fastställdes genom en oberoende undersökning baserat på ett stort urval av mer än 70 000 deltagare i 23 branscher från 21 länder. Totalt 269 000 utvärderingar analyserades av Statista, Inc. – en världsledande statistikportal och leverantör av branschranking. Deltagarna bedömde företag som de kände till och som hade sitt huvudkontor i respektive land gällande alla de tre beröringspunkterna för förtroende. De tre viktigaste offentliga förtroendepelarna var: kundförtroende, förtroende från investerare och medarbetarförtroende. Alla börsnoterade företag med huvudkontor i ett av målländerna med en omsättning på över 500 miljoner USD beaktades i studien.

Innan de utnämndes av Newsweek till World's Most Trustworthy Companies 2023, erkändes JELD-WEN som en av Most Trustworthy Companies i Amerika2022 och 2023.

För att läsa mer om JELD-WENs engagemang för våra medarbetare, kunder, kvalitetsprodukter och vår planet kan du besöka vårtglobal newsroom eller följa oss på LinkedIn.

Om JELD-WEN, Inc.

JELD-WEN är en ledande global designer, tillverkare och distributör av högeffektiva inner- och ytterdörrar, fönster och relaterade byggprodukter som betjänar nybyggnads- och reparations- och renoveringssektorerna. Företaget har sitt huvudkontor i Charlotte, N.C., och driver anläggningar i 16 länder i Nordamerika och Europa och sysselsätter cirka 18 000 personer. Sedan 1960 har JELD-WEN teamet strävat efter att tillverka kvalitetsprodukter som skapar säkra och hållbara miljöer för kunder, medarbetare och lokala samhällen. JELD-WENs varumärkesfamilj omfattar JELD-WEN® världsomspännande, LaCantina™ och VPI™ i Nordamerika samt Swedoor® och DANA® i Europa. För mer information, besök www.jeld-wen.com.

