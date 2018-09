Lottoland i GUINNESS WORLD RECORDS™ med världsrekord: Världens största spelvinst online - €90 miljoner på eurojackpot

Den 1 juni i år vann en spelare från Tyskland en vinst på EuroJackpot värd 90 miljoner euro, en vinst Guinness World Records nu bekräftar är den största spelvinsten online någonsin. Ett officiellt certifikat från GUINNESS WORLD RECORDS tilldelades Lottoland igår.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/750902/Lottoland_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/750900/Lottoland.jpg )



Spelföretaget tog hem titlen "världens största spelvinst online" efter att Christina, en 36-årig städerska från Berlin, spelade på EuroJackpot hos Lottoland.se med sin mobil. Det var hennes mamma som valde hennes nummer: 14, 19, 21, 30, 32 samt stjärnnumren 4 och , vilka till slut gav rekordvinsten.

Nigel Birrell, VD hos Lottoland, sade:

Vi är otroligt nöjda över att ha ett GUINNESS WORLD RECORD. Det är otroligt ärande att få vara i sällskap med så många andra rekordhållare. Denna utmärkelse är en bekräftelse på att vår affärsmodell fungerar. Den visar att vår försäkringsmodell garanterar utbetalningar av vinster i rekordklass.

Hos Lottoland gillar vi när drömmar blir till verklighet. Vi är otroligt lyckliga över att av våra spelares liv har förändrats fullständigt. Vi är stolta över att kunna betala ut stora vinster på rekordtid och att vi kan hjälpa Christina och hennes mamma uppfylla deras drömmas.

GUINNESS WORLD RECORDS officiella jurymedlem Sofia Greenacre sade:

Jag kan bekräfta att Lottoland har satt ett nytt rekord och nu är i GUINNESS WORLD RECORDS för "världens största spelvinst online", ett rekord som står i hela 90 miljoner euro. Jag vill gratulera alla medverkande.

Lottoland grundades 2013 och har skapat över 350 arbetstillfällen, har över 8 miljoner kunder, och är aktiva på fyra kontinenter. Företagets huvudsakliga mål är att erbjuda kunder ett brett utbud jackpotspel. Hos Lottoland är det möjligt att spela på 30 lotterier från hela världen, samt att spela på lotterier med dragning varje timme. Spelare hos Lottoland har tillsammans vunnit över 1 miljard euro.

GUINNESS WORLD RECORDS är en auktoritet när det kommer till världsrekord och skriv in runt 6 000 rekord varje år. De har över 52 000 rekord i deras globala databas.

