MANDALAY RESOURCES CORPORATION FORTSÄTTER ATT GE UTMÄRKTA RESULTAT FRÅN SINA BORRNINGAR FÖR UTVIDGNING AV BJÖRKDALS GRUVA ÖSTERUT OCH RAPPORTERAR OM ETT FRAMGÅNGSRIKT BORRPROGRAM FÖR UTVIDGNING AV AURORA

TORONTO, 25 februari, 2023 /PRNewswire/ -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "bolaget") (TSX: MND) (OTCQB: MNDJF) har nöjet att ge en uppdatering om borrningen av Eastern Plunge Extension och betydande avsnitten från Aurora Upper Extension-programmet vid sin verksamhet i Björkdal i Sverige.

Höjdpunkter för nya borrningar:

Figure 1. Perspective view of the Björkdal Mine looking towards the SW highlighting the interaction of the veining (Red), Marble (Blue) and Björkdal fault (Yellow). Drilling from the H2 2022 Eastern Plunge Extension and Aurora Upper Testing programs is also shown. Figure 2. Plan section of the Eastern Plunge Extension drilling. Intercepts above 0.5 g/t Au when diluted to 1 m are denoted by dots. Drillholes are annotated with composites over 2.0 g/t Au when diluted to 1 m. Figure 3. Photograph of high-grade veining within MU22-032 (216.90 - 217.25m, ETW 0.25m @ 783.0 g/t Au). Figure 4. Perspective view of the Aurora System showing the resent results of the Aurora Extension program. Drillholes are annotated with composites over 2.0 g/t Au when diluted to 1 m. Mandalay Resources Logo

Förlängning av Eastern Plunge

783,0 g/t guld över 0,35 m (beräknad sann bredd "ETW" 0,25 m ) i MU22-032;

(beräknad sann bredd "ETW" ) i MU22-032; 104,7 g/t guld över 1,00 m (ETW 0,87 m ) i MU22-031; och

(ETW ) i MU22-031; och 22,7 g/t guld över 3,90 m (ETW 3,19 m ) i MU22-029.

Aurora förlängning

89,5 g/t guld över 0,30 m (ETW 0,23 m ) i MU22-027;

(ETW ) i MU22-027; 2,9 g/t guld över 3,50 m (ETW 3,05 m ); och

(ETW ); och 36,0 g/t guld över 0,30 m (ETW 0,15 m ) i ME22-004.

Observera: Ytterligare detaljer om avsnitten, inklusive signifikanta avsnitten inom sammansatta intervaller, finns i tabellerna 1 och 2 i bilagan till detta dokument.

Dominic Duffy, Mandalays VD och koncernchef, kommenterade:

"Björkdal är en guldgruva med högt tonnage och låg halt med potential för betydande vinsttillväxt vid relativt små ökningar av den utvunna guldhalten. Därför var en viktig del av vårt prospekteringsprogram nära gruvan att identifiera områden med högre halter som kan prioriteras i våra gruvplaner på kort till medellång sikt. Det är spännande att dessa konsekventa borrresultat från Eastern Plunge Extension-programmet överträffar våra förväntningar genom att producera mycket höga halter som vi skulle betrakta som exceptionella i vår höghaltiga Costerfield-gruva i Australien.

"Effekten av det här programmet har genomsyrat och uppgraderat Björkdals nyligen tillkännagivna uppskattning av mineraltillgångar och reserver i slutet av 2022 med en 11-procentig ökning av guldhalten i mineralreserverna från 1,39 g/t till 1,54 g/t för de 11,6 miljoner ton i bevisade och sannolika reserverna.

"Eftersom borrningen av Eastern Plunge Extension fortfarande är i sin linda och det för närvarande finns liten tillgång till borrning längre österut och längre ner i djupet, vet vi inte hur långt denna betydande höjning av halterna kommer att fortsätta. Hittills är dock borrningen i Eastern Plunge helt öppen för East och Down Plunge. Vi kommer att fortsätta att borra i detta område under resten av 2023 för att försöka fastställa om området fortsätter och vilken inverkan det kommer att ha på den långsiktiga verksamheten vid Björkdal. Förlängningen av gruvtillståndet som kommer att tillåta gruvdrift i detta område behandlas för närvarande av myndigheterna och vi förväntar oss att tillståndet kommer att utfärdas under 2023.

"Efter framgångarna med Eastern Plunge Extension har Aurora-systemet testats framgångsrikt cirka 150 meter uppåt och österut från nuvarande och planerad gruvdrift. Aurora och de omgivande ådringarna är inte bara kontinuerliga, utan betydande halter som är jämförbara med kärnan i systemet har identifierats inom ådringarna. Denna utvidgning är uppmuntrande eftersom Aurora har varit, och för närvarande är, den viktigaste källan till bulkmalm vid Björkdal.

"Vi ser fram emot att ge ytterligare uppdateringar om dessa projekt under året, liksom om utvecklingen av våra borrningar för North Zone Extension och Aurora Depth Extension, som båda pågår för närvarande."

Fokus för underjordisk prospektering

Under andra halvåret 2022 inriktades prospekteringen i närheten av gruvan på att utforska den östra förlängningen av huvudzonen och den centrala zonen, den östra förlängningen uppåt av Aurora, djupförlängningen av Aurora-systemet samt ytterligare avgränsning och förlängning av North Zone. De två sistnämnda programmen för att undersöka djupet i Aurora och den norra zonen pågår fortfarande och diskuteras inte i detta pressmeddelande.

Östra förlängningen

Den östliga förlängningen av huvudzonen och den centrala zonen, som upptäcktes först 2021, har varit ett spännande tillskott till våra mineraltillgångar och framtida utsikter för Björkdal. En serie borrprogram för att definiera de berikade ådringarna har pågått sedan potentialen upptäcktes, och varje program har levererat exceptionella halter och bevis för att förstå drivkrafterna bakom de höga halterna i detta område (se pressmeddelande av den 24 januari 2022).

De betydande avsnitten som presenteras i detta pressmeddelande kommer från borrningar som utfördes under andra halvåret 2022. Fokus för detta program var att fylla en lucka i informationen om samspelet mellan huvudzonen och den centrala zonen samt ett område med få borrningar i Lake-zonens östra förlängning. Resultaten av denna definitionsborrning stödde modelleringen och replikerade de utmärkta halterna av närliggande ådringsavsnitt. Höjdpunkterna i denna borrning inkluderar 783,0 g/t guld över 0,35 m (0,25 m ETW) i MU22-032 och 104,7 g/t guld över 1,00 m (0,87 m ETW) i MU22-31.

Under de två år som prospekteringen pågått har de kontinuerligt uppmuntrande resultaten från borrningarna i den östra förlängningen lett till uppskattningar av mineralresurser och mineralreserver. Från slutet av 2021 till slutet av 2022 har de globala mineralreserverna för Björkdal ökat med 11 % från 1,39 g/t guld till 1,54 g/t guld (se pressmeddelande av den 21 februari 2023). Denna ökning har främst kommit från delar av Central Zone, Main Zone och Lake Zone som fortsätter in i Eastern Plunge Domain.

Aurora övre förlängning

Den centrala punkten i Aurora-systemet är en central grupp av guldhaltiga kvartsådror med en bredd på mellan 2 och 8 meter, en längd på 500 meter och en djupgående förlängning på 400 meter. Denna centrala grupp är omgiven av ytterligare kvartsådror med en bredd som i allmänhet är mindre än två meter och som är kontinuerliga upp till 200 meter i riktning och 100 meter i vertikal riktning. Denna ådring kvarstår i varierande grad cirka 100 meter in i den centrala Auroras hängande vägg och fotvägg. Den senaste omgången utvidgningsborrningar på Aurora fokuserade på att testa den övre östliga förlängningen med sex hål, varav två borrades från ytan och fyra från underjorden (se figur 1).

Det är uppmuntrande att hålen genomskådade vad som tolkas vara en förlängning av både det centrala arket (Aurora) och de omgivande ådringarna cirka 150 meter österut och uppåt från det kända Aurora-systemet. Medan Aurora-ådringarna förväntades bestå, var de omgivande ådringarna okända och deras närvaro visar på potentialen för flera gruvhorisonter i detta utvidgade område med betydande fyndigheter i både hängande vägg- och fotväggsådringarna. Bland resultaten kan nämnas 89,5 g/t guld över 0,30 m (0,23 m ETW), 2,9 g/t guld över 3,5 m (3,05 m ETW) och 36,0 g/t guld över 0,30 m (0,15 m ETW) inom ådringarna både i häng- och fotväggen i det centrala området.

Utsikterna

De nuvarande underjordiska borrningarna ger inte stöd för en ytterligare utvidgning av den östra förlängningen, men gruvbrytning är nu planerad i området och när mer lämpliga borrhorisonter har utvecklats kommer förlängningsborrningar att fortsätta för att ytterligare utforska denna potential. Som tolkningen ser ut nu är ådringarna fortfarande öppna på djupet. Det finns för närvarande inga indikationer på att halterna kommer att minska i mineralfallet österut vid Björkdal.

Förväntningarna om att Aurorasystemet fortsätter uppåt och österut är något som måste testas ytterligare. För närvarande är den borrning som diskuteras här den mest avlägsna från den kända Aurora i den här riktningen och det krävs ytterligare borrning för att man ska kunna förstå omfattningen av mineraliseringen. Denna borrning kommer att äga rum 2023.

För närvarande pågår också prospektering för att utöka ådringarna i North Zone och utöka djupet av Aurora-systemet under Marble Horizon. En uppdatering av denna borrning väntas under andra kvartalet 2023 när det nuvarande förlängningsprogrammet är slutfört.

Borrning och analys

I Björkdal loggades och provtogs alla diamantborrkärnor av Björkdals geologer. Prov från undersökningsborrhålen skickades till CRS Laboratories Oy ("CRS") i Kempele, Finland för provberedning och analys.

Analyserna utfördes med hjälp av Pal1000-cyanidutlakningsprocesser. Mandalays rigorösa QA/QC-program omfattade användning av standardreferensprover, blankprov, dubbletter, upprepningar och interna kvalitetssäkringsprocedurer för laboratoriet. (se den tekniska rapporten av den 30 mars 2021 med titeln "Technical Report on the Björkdal Gold Mine, Sweden", som finns tillgänglig på SEDAR ( www.sedar.com ) och som innehåller en fullständig beskrivning av borrning, provtagning och analysförfaranden).

Kvalificerad person:

Chris Davis, vice vd för operativ geologi och prospektering på Mandalay Resources, är Chartered Professional of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), samt medlem av Australian Institute of Geoscientists (MAIG) och en kvalificerad person enligt definitionen i NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga informationen i detta pressmeddelande.

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt-baserat naturresursföretag med producerande tillgångar i Australien (Costerfield-guld-antimongruvan) och Sverige (Björkdal-guldgruvan), med projekt i Chile och Kanada som är under nedläggning eller utveckling. Bolaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera ett betydande positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att bedriva en säker och miljömässigt ansvarsfull verksamhet, samtidigt som man utvecklar en hög nivå av samhällsengagemang och medarbetarengagemang.

Mandalays uppdrag är att skapa aktieägarvärde genom lönsam drift och fortsatt regionalt prospekteringsprogram, både vid gruvorna i Costerfield och Björkdal. För närvarande är bolagets huvudmål att fortsätta bryta den högkvalitativa Youle-ådran vid Costerfield, att ta de djupare Shepherd-ådrorna i produktion, som båda förväntas fortsätta att leverera högkvalitativ malm till bearbetningsanläggningen, och att utöka Youles mineralreserver. I Björkdal kommer bolaget att sträva efter att öka produktionen från Aurora-zonen och andra områden med högre halter under de kommande åren för att maximera vinstmarginalerna i gruvan.

Framåtblickande utlåtande:

Detta pressmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning, inklusive uttalanden om prospekterings- och utvecklingspotentialen i de prospekteringsresultat som presenteras. Läsare uppmanas att inte förlita sig för mycket på framåtblickande uttalanden. De faktiska resultaten och utvecklingen kan skilja sig väsentligt från dem som avses i dessa uttalanden, beroende på bland annat förändringar i råvarupriserna och allmänna marknads- och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista över de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan resultera i faktiska resultat och en utveckling som skiljer sig från dem som förutses i de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande finns under rubriken "Riskfaktorer" i Mandalays årliga informationsformulär daterat den 31 mars 2022, en kopia av detta finns tillgänglig under Mandalays profil på www.sedar.com. Dessutom kan det inte garanteras att eventuella nedlagda resurser som upptäcks som ett resultat av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från dem som beskrivs i framåtblickande uttalanden, kan det finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen garanti för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från dem som förutses i sådana uttalanden. Läsarna bör därför inte förlita sig på framåtblickande uttalanden i onödan.

Bilaga

Tabell 1. Tabell över signifikanta avsnitten från borrningarna i Eastern Plunge Extension

ID FÖR BORRHÅL FRÅN (M) TILL (M) INTERVALL (M) BERÄKNAD VERKLIG BREDD (M) AU GRAD (G/T) AU (G/T) ÖVER MIN. 1M BREDD MU22-028 0,95 1,40 0,45 0,3 50,5 14,6 MU22-028 13,55 14,00 0,45 0,3 25,0 8,5 MU22-028 42,55 42,85 0,30 0,2 27,8 6,4 MU22-028 200,60 204,30 3,70 3,6 3,3 3,3 MU22-028 341,05 342,30 1,25 1,0 3,2 3,0 MU22-029 4,15 4,55 0,40 0,1 17,7 2,5 MU22-029 19,45 20,45 1,00 0,6 5,2 3,4 MU22-029 49,70 50,40 0,70 0,2 3,7 0,7 MU22-029 90,05 91,00 0,95 0,5 1,8 0,8 MU22-029 107,00 110,90 3,90 3,2 22,7 22,7 MU22-029 177,75 178,10 0,35 0,2 83,5 18,4 MU22-029 431,85 433,05 1,20 1,0 1,4 1,4 MU22-030 6,00 6,40 0,40 0,1 8,5 1,2 MU22-030 20,80 21,20 0,40 0,3 16,3 4,2 MU22-030 43,70 44,20 0,50 0,3 2,6 0,8 MU22-030 50,00 50,45 0,45 0,3 1,5 0,5 MU22-030 66,00 66,50 0,50 0,3 2,8 0,7 MU22-030 75,90 77,20 1,30 0,4 12,1 5,3 MU22-030 107,00 108,00 1,00 0,6 1,8 1,2 MU22-030 110,80 111,80 1,00 0,8 1,1 0,8 MU22-030 112,60 113,00 0,40 0,4 17,2 6,5 MU22-030 115,00 116,00 1,00 0,8 1,2 0,9 MU22-030 117,70 118,10 0,40 0,3 3,5 0,9 MU22-030 186,70 187,20 0,50 0,4 1,2 0,5 MU22-030 187,60 188,50 0,90 0,7 14,9 10,5 MU22-030 191,00 191,50 0,50 0,5 1,5 0,7 MU22-030 195,40 196,00 0,60 0,5 2,0 1,0 MU22-030 209,00 210,00 1,00 0,8 2,1 1,6 MU22-030 213,00 213,60 0,60 0,5 39,9 20,7 MU22-030 325,00 325,60 0,60 0,3 1,7 0,5 MU22-030 328,00 329,00 1,00 0,8 1,4 1,1 MU22-030 347,50 348,10 0,60 0,5 3,2 1,5 MU22-030 377,60 378,20 0,60 0,5 1,1 0,6 MU22-031 3,60 4,30 0,70 0,5 8,9 4,8 MU22-031 8,20 9,10 0,90 0,4 1,6 0,6 MU22-031 16,70 22,30 5,60 3,7 1,7 1,7 MU22-031 45,00 45,60 0,60 0,3 2,4 0,7 MU22-031 52,50 53,00 0,50 0,5 15,6 7,3 MU22-031 111,00 111,50 0,50 0,4 2,1 0,8 MU22-031 114,70 119,00 4,30 4,0 5,5 5,5 MU22-031 135,70 136,10 0,40 0,4 2,2 0,9 MU22-031 144,00 144,40 0,40 0,3 107,0 33,2 MU22-031 215,00 216,00 1,00 0,9 104,7 91,1 MU22-031 237,35 238,50 1,15 1,0 3,5 3,5 MU22-031 321,30 322,00 0,70 0,2 2,1 0,5 MU22-032 56,70 57,25 0,55 0,2 2,3 0,5 MU22-032 98,00 99,00 1,00 0,6 1,7 1,0 MU22-032 148,15 148,55 0,40 0,2 3,2 0,6 MU22-032 191,30 192,15 0,85 0,6 10,0 5,5 MU22-032 204,25 204,55 0,30 0,2 3,9 0,9 MU22-032 216,90 217,25 0,35 0,3 783,0 195,8 MU22-032 256,00 257,00 1,00 0,3 2,0 0,5 MU22-047 52,50 53,45 0,95 0,5 1,1 0,5 MU22-047 68,00 68,60 0,60 0,5 8,5 4,4 MU22-047 85,40 87,00 1,60 1,4 22,0 22,0 MU22-047 141,70 142,00 0,30 0,3 2,4 0,6 MU22-047 168,20 169,00 0,80 0,3 2,4 0,6 MU22-047 482,25 483,40 1,15 0,7 0,9 0,7 MU22-048 60,85 61,35 0,50 0,4 1,7 0,6 MU22-048 74,05 75,70 1,65 1,3 2,3 2,3 MU22-048 92,95 93,25 0,30 0,2 34,5 7,9 MU22-048 115,40 115,70 0,30 0,2 4,5 0,9 MU22-048 153,60 154,00 0,40 0,3 7,8 2,4 MU22-048 166,95 169,00 2,05 0,9 1,2 1,1 MU22-048 196,75 197,10 0,35 0,2 10,8 1,9 MU22-048 221,20 223,50 2,30 1,5 1,9 1,9 MU22-048 227,00 234,10 7,10 5,4 2,4 2,4 MU22-048 244,00 244,55 0,55 0,4 2,9 1,0 MU22-048 272,00 272,40 0,40 0,3 184,0 47,8 MU22-048 278,70 279,10 0,40 0,3 11,7 3,6 MU22-048 489,30 489,70 0,40 0,3 3,1 0,9 Anteckningar: 1. När den verkliga bredden är större än 1 m är halterna inte utspädda och presenteras som halterna över den sammansatta verkliga bredden. 2. Sammansättningar som ligger under 0,5 g/t Au när de spätts ut till 1 m rapporteras inte i denna tabell.

Tabell 2. Tabell över signifikanta avsnitten från Aurora Upper Extension-programmet

ID FÖR BORRHÅL FRÅN (M) TILL (M) INTERVALL (M) BERÄKNAD VERKLIG BREDD (M) AU GRAD (G/T) AU (G/T) ÖVER MIN. 1M BREDD ME22-003 230,60 231,10 0,50 0,5 3,1 1,4 ME22-003 333,30 333,80 0,50 0,5 1,5 0,7 ME22-003 342,00 343,00 1,00 0,9 1,0 0,8 ME22-003 344,10 344,60 0,50 0,4 3,4 1,5 ME22-003 400,20 400,70 0,50 0,4 2,1 0,8 ME22-004 326,50 327,10 0,60 0,5 1,1 0,6 ME22-004 333,10 333,60 0,50 0,5 1,2 0,5 ME22-004 360,60 364,10 3,50 3,1 2,9 2,9 ME22-004 380,80 381,10 0,30 0,2 36,0 5,4 MU22-026 9,00 10,00 1,00 0,6 1,3 0,8 MU22-026 408,55 409,50 0,95 0,5 1,2 0,6 MU22-026 413,60 414,10 0,50 0,1 25,3 3,3 MU22-026 418,00 418,35 0,35 0,3 7,1 2,3 MU22-026 438,05 439,05 1,00 0,7 0,8 0,6 MU22-026 444,55 444,90 0,35 0,3 3,7 0,9 MU22-027 3,70 4,10 0,40 0,3 2,3 0,6 MU22-027 11,95 13,05 1,10 0,8 1,5 1,2 MU22-027 347,05 347,95 0,90 0,6 0,9 0,6 MU22-027 353,00 353,35 0,35 0,3 7,3 2,0 MU22-027 354,35 354,70 0,35 0,3 2,8 0,8 MU22-027 368,20 369,55 1,35 1,0 1,6 1,6 MU22-027 404,55 405,50 0,95 0,7 1,1 0,8 MU22-027 409,85 410,15 0,30 0,2 89,5 20,6 MU22-043 3,20 4,00 0,80 0,3 8,4 2,3 MU22-043 346,10 346,60 0,50 0,3 4,3 1,1 MU22-043 374,00 375,00 1,00 0,6 4,2 2,7 MU22-043 395,60 396,00 0,40 0,3 2,2 0,6 MU22-043 398,00 398,50 0,50 0,3 2,1 0,7 MU22-043 472,80 473,30 0,50 0,2 5,0 0,9 MU22-044 2,60 3,10 0,50 0,3 2,0 0,5 MU22-044 14,50 15,40 0,90 0,4 2,6 1,0 MU22-044 209,90 211,20 1,30 0,4 1,7 0,7 MU22-044 372,00 372,50 0,50 0,4 1,5 0,6 MU22-044 377,00 377,30 0,30 0,2 9,4 1,8 MU22-044 390,60 391,00 0,40 0,4 3,6 1,2 MU22-044 415,50 416,10 0,60 0,5 2,3 1,2 MU22-044 423,90 424,60 0,70 0,5 1,2 0,6 MU22-044 426,50 427,10 0,60 0,4 2,0 0,8 MU22-044 431,00 432,00 1,00 0,6 0,8 0,5

Anteckningar: 1. När den verkliga bredden är större än 1 m är halterna inte utspädda och presenteras som halterna över den sammansatta verkliga bredden. 2. Sammansättningar som ligger under 0,5 g/t Au när de spätts ut till 1 m rapporteras inte i denna tabell.

