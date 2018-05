myWS Solutions: VELUX EHF FINAL4 Cashback Program - otaliga höjdpunkter för handbollsfans

VELUX EHF FINAL4 Cashback Program bjuder alla handbollsentusiaster på många höjdpunkter i år och den intresserade hittar ytterligare information i eventområdets informationsstånd. Förutom roliga aktiviteter som handbollsdart kan besökarna delta i ett lotteri där man kan vinna biljetter till en bakom-kulisserna-visning under evenemangshelgen av LANXESS-arena liksom biljetter till valfri match under säsong 2018/2019.

En särskild höjdpunkt är dessutom "#fototävlingen". När du publicerar ett foto med ditt bästa VELUX EHF FINAL4-ögonblick med hashtaggen "cashbackehffinal4" på Facebook, Instagram eller Twitter, visas det också på den sociala väggen och inomhusskärmarna vid informationsstånden och du har chansen att vinna biljetter till VELUX EHF FINAL4 2019.

Registrera och gynnas

I centrum för VELUX EHF FINAL4 Cashback Program står VELUX EHF FINAL4 Cashback Card. Med det får medlemmarna i programmet inte bara Cashback och Shopping Points vid alla inköp hos cirka 90 000 Lojalitetsföretag över hela världen, utan gynnas också av ytterligare förmåner vid köp av biljetter till kommande års matcher. Alla som registrerar sig direkt i LANXESS-arenan och blir medlemmar i VELUX EHF FINAL4 Cashback Program får tillgång till en egen CASHBACK LANE och 4 % Cashback vid köp av en biljett till VELUX EHF FINAL4 2019. Detta erbjudande gäller förstås också alla som redan har ett VELUX EHF FINAL4 Cashback Card. Läs mer på cashback.ehffinal4.com.

Om EHF Marketing GmbH

EHF Marketing GmbH är ett dotterbolag till EHF. Bolaget arbetar med marknadsföring och mediepartners samt samarbetar nära med Europas handbollsklubbar för att marknadsföra idrottens potential på den globala idrottsmarknaden. EHF Marketing GmbH ansvarar för marknadsföringsrättigheterna till klubbtävlingarna inklusive VELUX EHF Champions League, WOMEN'S EHF Champions League och EHF Cup.

Om Cashback World

Cashback World är en internationell Shopping Community som erbjuder konsumenter som vill spara pengar när du handlar i fysiska butiker och på nätet attraktiva shoppingförmåner i form av Cashback och Shopping Points. Cashback Solutions väder sig till alla företag som vill dra nytta av ett bransch- och landsöverskriande kundlojalitetsprogram. Cashback World finns på 47 olika marknader och har 9,5 miljoner aktiva användare som gynnas av shoppingförmåner hos cirka 90 000 Lojalitetsföretag över hela världen. Cashback World är sedan många år engagerat i breddidrott och har otaliga pågående samarbeten inom bland annat områdena fotboll, motorsport, ishockey och handboll. Läs mer på http://www.cashbackworld.com.

KÄLLA myWS Solutions