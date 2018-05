Play2Live utvecklar sin egen blockkedja - Level Up Chain

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/632229/Play2Live_Logo.jpg )

Lansering av Level Up Chain Testnet i juli 2018. En av Play2Lives viktigaste fördelar med att starta sin egen blockkedje-plattform är att potentiellt kunna ge obegränsad bandbredd till användarna - som beräknas vara cirka 5 miljoner i slutet av 2018 - första kvartalet 2019. Huvudnätverket kan då hantera upp till 500 TPS och tack vare den stora funktionaliteten i Play2Live-plattformen kommer transaktioner gällande olika tjänster att fördelas på olika funktionella block i nätverket. Därför kommer underkedjor med kapacitet på 500 TPS för varje funktionsblock av plattformen att vara väsentliga för skalning av nätet för att rymma miljontals aktiva användare.

Alexey Burdyko, VD och grundare på Play2live sade: "Play2Live erbjuder många verktyg för användarna. De kommer alla att tillhandahållas genom vår egen pålitliga blockkedja Level Up Chain. Detta gör det möjligt för oss att skala plattformen och förverkliga enorma möjligheter som är utan motstycke för esport-marknaden. "

Med hjälp av underkedjor kommer hela Level Up Chain-infrastrukturen att kunna tillhandahålla 100 000 TPS - eller ännu fler - och genomföra transaktioner som är nästan ögonblickliga. Kostnaden för transaktioner inom Level Up Chain kommer att vara minimal, och teamet på Play2Live bedömer att avgifterna blir kvar på 0,01 USD per transaktion.

"I vårt arbete med Bitshares har vi stött på komplexa skaleringar och risker för "flaskhalsar" i takt med att plattformens funktionalitet har utvidgats och antalet transaktioner ökat ", fortsatte Play2Lives VD, Vladislav Arbatov. "Bitshares räcker inte till för att täcka alla aktiviteter i Play2Live. Det är därför vi tillhandahåller en produktarkitektur som gör att vi kan skala projektet utan att riskera att bli beroende av kapaciteten hos tredje parts blockkedja."

Play2Live kommer snart att tillkännage de första stora turneringarna för plattformen och genom sin exponering mot e-sport och direktströmning har Level Up Chain potential att bli en av de ledande blockkedje-plattformarna för direktströmning och e-sport.

Kontakt: Daria Golikova, Daria.golikova@p2l.tv

