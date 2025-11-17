Vantage nominerat i sju kategorier vid Finance Magnates Awards 2025-galan

PORT VILA, Vanuatu, 17 okt 2025 /PRNewswire/ -- Vantage, en mäklare inom flera typer av tillgångar, är glada och stolta över att kunna meddela att de har nominerats i sju kategorier vid den kommande galan Finance Magnates Awards 2025 – ett tydligt bevis på mäklarens innovationsförmåga och strävan efter enastående resultat på globala marknader.

Till 2025 års upplaga av Finance Magnates Awards-galan har Vantage nominerats i följande kategorier för Storbritannien:

Best Spreads Broker 2025 (UK) (Bästa köp- och säljoptionsmäklare [Storbritannien])

Best Affiliate Program Broker 2025 (UK) (Bästa partnerprogram [Storbritannien])

Most Trusted Broker 2025 (UK) (Mest betrodda mäklare [Storbritannien])

Best Overall Broker 2025 (UK) (Bästa mäklare totalt sett [Storbritannien])

Vantage har också blivit nominerade i följande kategorier för Vietnam:

Most Trusted Broker 2025 (Vietnam) (Mest betrodda mäklare [Vietnam])

Fastest Growing Broker 2025 (Vietnam) (Snabbast växande mäklare [Vietnam])

Best Overall Broker 2025 (Vietnam) (Bästa mäklare totalt sett [Vietnam])

Finance Magnates Awards-galan delar ut några av de mest prestigefyllda utmärkelserna i mäklarbranschen och uppmärksammar mäklarfirmor och fintech-företag som visar prov på ledarskap, resultat och service utöver det vanliga.

"Dessa nomineringar är belägg för vår strävan att erbjuda klienterna konkurrenskraftiga mäklarvillkor, innovativa plattformar och förstklassig transparens", säger Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer på Vantage. "Vi är glada och stolta över att ha blivit nominerade i dessa kategorier och vi kommer att fortsätta vårt arbete med att höja ribban."

Omröstningen för Finance Magnates Awards 2025 öppnar den 29 oktober 2025. Vantage bjuder in klienter, partners och mäklargemenskapen att delta och visa sitt stöd.

Om Vantage

Vantage Markets (eller Vantage) är en CFD-mäklare (Contracts for Difference) som handlar med flera olika typer av tillgångar som ger klienterna en smidig och kraftfull tjänst för derivathandel med CFD-produkter, inklusive valutor, råvaror, aktieindex, aktier, börsfonder och obligationer.

Vantage har 15 års marknadserfarenhet och går bortom rollen som enbart mäklare, genom att tillhandahålla klienterna en prisbelönt mäklarapp samt en tillförlitlig börshandelsplattform där de har rikliga möjligheter att köpa och sälja värdepapper.

Vantage är auktoriserat och står under tillsyn av Vanuatus finansinspektion (Financial Services Commission, VFSC). De nomineringar som nämns i detta pressmeddelande utgör ett erkännande från branschen och innebär inte att den VFSC-licensierade enheten har godkänts av tillsynsmyndigheter.

VARNING OM RISK: Contracts for Difference är komplexa derivatinstrument med hög risk för snabba förluster på grund av hävstångseffekten. Se till att du är införstådd med riskerna innan du handlar.

Ansvarsfriskrivning: Denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och utgör inte finansiell rådgivning, rekommendationer, erbjudanden om eller utbjudande av finansiella produkter eller tjänster. Innehållet är inte avsett för personer bosatta i jurisdiktioner där sådan distribution eller användning skulle strida mot lokala lagar eller bestämmelser. Läsare uppmanas att söka oberoende professionell rådgivning innan de fattar investeringsrelaterade eller andra finansiella beslut. Du sätter tilltro till den information som presenteras helt på egen risk.

