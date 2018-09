À l'IFA 2018, Casarte présente le four à vapeur iCOOK, pourvu d'une fonction de préservation de l'humidité

Grâce à sa technologie de préservation de l'humidité, le nouveau four contrôle l'humidité et la température, à l'aide de trois systèmes centraux : la « technologie de ventilation sous vide » qui permet de protéger la vapeur circulant dans le four et l'empêche de s'échapper ; « l'assistant vapeur », qui maintient les valeurs idéales du contenu d'humidité à 75 % et de température à 31 °C pour la fermentation de la pâte dans le four, afin que le pain lève au bon moment ; et le système dynamique de contrôle de la chaleur et de la température AH (chaleur analogique), qui calcule le temps nécessaire pour que la température du four atteigne un certain niveau prédéfini et maintienne la température à +/- 1°C de ce niveau. Le four associe une fonction de nettoyage pyrolytique innovante avec des conceptions savamment élaborées : une poignée de style européen et de l'acier inoxydable noir, en vue d'améliorer à la fois la facilité d'utilisation et l'esthétique générale.

Emma vit dans le quartier Mitte de Berlin ; elle a eu l'occasion de cuire du pain dans le four à vapeur iCOOK de Casarte. Boulangère de métier, elle a adroitement et rapidement pétri la pâte, puis l'a placée dans le four. Dès la sélection du mode Pro Life, les options Meat Roasting (Rôtissage de la viande) et Pastries Baking (Cuisson des pâtisseries), entre autres, se sont automatiquement affichées sur l'écran tactile du four, avec l'humidité et la température correspondantes. Une heure plus tard, lorsqu'Emma est retournée à l'espace d'exposition après avoir préparé sa table, elle a sorti du four une miche de pain moelleux et fondant, au goût doux, agréable et sucré.

« Je n'avais encore jamais vu de four possédant trois modes de cuisson sur le marché de l'électroménager européen », a déclaré Emma. Elle recherchait un nouveau four, capable de répondre à ses besoins domestiques et professionnels en matière de cuisson. Cependant, après une recherche approfondie dans tous les grands magasins locaux et les magasins spécialisés, elle s'est rendu compte que la plupart des fours ménagers ne possédaient que des fonctions et des modes simplifiés et que les fours professionnels étaient trop encombrants pour ce qu'elle voulait en faire.

Le four à vapeur iCOOK est l'un des principaux produits de la gamme d'appareils de cuisine de qualité supérieure de Casarte. Celle-ci comprend également une gamme de hottes aspirantes à fréquence variable, transmission directe et double fonction de puissance, capable d'absorber rapidement de grandes quantités de noir de fumée ou de suie dues à différents modes de friture, tout en évitant le refoulement indésirable des particules en suspension dans l'air. On y trouve également une cuisinière triple qui peut améliorer considérablement l'efficacité de la cuisson, tout en permettant à plusieurs cuisiniers de travailler ensemble dans la cuisine et de cuire plusieurs plats en même temps.

La gamme d'appareils électroménagers haut de gamme pour la cuisine de Casarte est désormais reconnue par le marché et par les utilisateurs. Les appareils de cuisine ont maintenu une forte progression, malgré le ralentissement général de l'industrie des appareils électroménagers amorcé plus tôt cette année. Selon les données du China Market Monitor, le marché des appareils de cuisine (hottes, cuisinières à gaz et armoires de désinfection, fours à micro-ondes, fours à vapeur et grille-pain, ainsi que les ensembles comprenant plusieurs équipements de cuisine dans une même unité), ont atteint 36,9 milliards de yuans (environ 5,4 milliards USD) au cours des cinq premiers mois de l'année 2018, soit une baisse de 4,2 pour cent par rapport à l'année précédente. Cette année, la gamme d'électroménagers haut de gamme de Casarte a connu une hausse de 224 pour cent au cours des sept premiers mois.

Avec la présentation de son four à vapeur iCOOK au cours du salon IFA 2018, Casarte a proposé aux utilisateurs européens des modes de cuisson exclusifs et personnalisés et a amélioré ses solutions de cuisson de qualité supérieure. La nouvelle gamme doit en grande partie son succès à l'application du modèle de gestion Rendanheyi, mis au point et déployé sur l'ensemble du portefeuille de marques de la société mère de Casarte, Haier Inc.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/740906/Casarte_oven_at_IFA.jpg