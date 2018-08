À l'occasion de l'Inspur World 2018, Inspur annonce qu'elle va se transformer en une nouvelle génération d'entreprise Internet « Cloud+Data »

CHENGDU, Chine, 31 août 2018 /PRNewswire/ -- Le 29 août 2018, s'est tenue à Chengdu l'Inspur World 2018, placé sous le thème « L'alliance cloud+données dynamise le monde intelligent ». Plus de 5 000 représentants de gouvernements et d'entreprises, partenaires écologiques et experts du secteur ont participé afin d'examiner les tendances innovantes et de partager leurs vues sur l'économie numérique. Pendant ce sommet, Inspur a annoncé qu'elle cesserait d'être un grand fournisseur de services d'informatique en nuage et de mégadonnées afin d'entrer dans la nouvelle génération d'entreprises Internet « Cloud+Data ». Fondée sur le cloud et les données, Inspur entend bien devenir une entreprise écologique à base de plateforme et générer trois nouveaux grands opérateurs.

L'idée derrière la nouvelle génération d'entreprises Internet est résolument celle des nouvelles chaînes, de nouveaux écosystèmes et de nouveaux opérateurs. Peter Sun, PDG d'Inspur Group, a défini les nouvelles chaînes comme une manière de résoudre le problème du 2G (pour les pouvoirs publics) sur la base du 2C et du 2B dans les entreprises Internet traditionnelles, offrant une couverture pour les clients, les entreprises et les pouvoirs publics. Inspur mélange les données autorisées des pouvoirs publics à celles d'Internet pour nouer des liens avec les pouvoirs publics, la société et les personnes, et elle propose de nouvelles applications sur ce fondement destinées aux pouvoirs publics, aux personnes et aux industries.

Contrairement aux entreprises Internet traditionnelles qui collectent des données via leurs applications et qui utilisent ces données pour actualiser l'écologie de leurs propres produits, Inspur entend offrir son cloud et ses données à ses partenaires, afin de façonner un nouvel écosystème dans lequel les données sont partagées par tous.

Inspur créera 6 écosystèmes avec des centres cloud, des services cloud, des opérations de données des pouvoirs publics, des réseaux iCity, des services de villes intelligentes et le PGI cloud, pour renforcer les secteurs numériques.

À l'heure des technologies intelligentes, les opérateurs de services cloud, les opérateurs de mégadonnées et les opérateurs de villes intelligentes sont trois nouveaux grands opérateurs qui promeuvent le développement urbain. C'est également là l'objectif d'Inspur, a expliqué Peter Sun pendant son allocution.

Lors du sommet, Inspur a lancé son Cloud Ladder Project pour la construction de l'écosystème cloud. Elle envisage d'investir 3 milliards de yuans dans ce projet au cours des trois prochaines années et, d'ici à 2020, le nombre de partenaires participant à ce projet devrait atteindre plus de 15 000. L'introduction en bourse en cours d'Inspur Cloud a également été lancée.

Inspur a également lancé son projet iCity, une plateforme de co-construction, de co-gouvernance et de partage global, et « Five-Colored City », un modèle de co-gouvernance urbaine dotée de la technologie de la chaîne de blocs. C'est la première fois que la technologie de la chaîne de blocs est appliquée à la gouvernance des villes en Chine.

http://www.inspur.com/

Related Links

http://www.inspur.com