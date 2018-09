Índia acolhe Convenção Internacional Mahatma Gandhi sobre o Saneamento

29 de setembro a 2 de outubro de 2018, Nova Deli

NOVA DELI, 25 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- Ministros e líderes do setor do saneamento de todo o mundo reúnem-se este mês na Convenção Internacional Mahatma Gandhi sobre o Saneamento (MGISC), em Nova Deli. Acolhido pelo Governo da Índia, este evento constituirá uma oportunidade para os participantes partilharem histórias de sucesso e melhores práticas do saneamento. A convenção termina com as comemorações do 150.º aniversário do nascimento de Mahatma Gandhi e o início do ano final da Missão Swachh Bharat, ou Missão "Índia Limpa", a campanha de profunda mudança comportamental lançada em 2014 pelo Primeiro-Ministro da Índia, Sr. Narendra Modi.

O número de pessoas que defeca a céu aberto na Índia diminuiu de 550 milhões em 2014 para menos de 150 milhões atualmente. A Índia está no caminho certo para alcançar o estatuto de país livre da defecação a céu aberto em 2019. A Missão Swachh Bharat irá contribuir significativamente para o alcance global do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6, que visa "garantir a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos".

Conforme declarou o Primeiro-Ministro nas Nações Unidas em 2015: "Grande parte da agenda do desenvolvimento da Índia está refletida nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os nossos planos nacionais são ambiciosos e têm um propósito; o desenvolvimento sustentável de um sexto da humanidade terá um impacto significativo no mundo e no nosso lindo planeta".

A cobertura do saneamento rural na Índia aumentou de 39% em outubro de 2014 para mais de 93% em setembro de 2018, graças à construção de mais de 85 milhões de casas de banho de casas de família. Vinte e um Estados/Territórios da União, mais de 450 distritos e 450.000 aldeias estão agora livres da defecação a céu aberto.

A Convenção inclui uma exposição de inovações globais na área do saneamento e uma visita a um Caminho de Gandhi, onde os dignitários irão conhecer locais com significado para a vida de Gandhi.

