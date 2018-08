Über 130 Länder, der größte Messekomplex der Welt, und weniger als 100 Tage bis zum Start: Der Countdown zur CIIE 2018 beginnt

Als erste nationale Messe mit dem Schwerpunkt Weltimport markiert die CIIE einen einzigartigen und großartigen Beginn der internationalen Handelsförderung. Das Motto der CIIE „New Era, Shared Future" knüpft an die Prinzipien der „Belt and Road"-Initiative an und bietet die Möglichkeit für umfassende Beratungen, partnerschaftliche Mitwirkung und gemeinsame Vorteile.

Die Einkäufer auf der CIIE werden durch nationale Handelsdelegationen vor Ort vertreten und umfassen verschiedene Arten von Händlern wie Importeure, Vertriebshändler, Großhändler, Einzelhändler, Produktions- und Dienstleistungsunternehmen. Außerdem bildet eine Auswahl von 98 staatlichen Unternehmen die erste Gruppe von Käufern. Insgesamt werden über 150.000 in- und ausländische Käufer erwartet.

Um die Möglichkeiten für alle Aussteller zu maximieren, haben die Organisatoren eine Reihe von Satellitenveranstaltungen und Möglichkeiten für Nachfrage-Matchmarking organisiert. Diese sollen die Transaktionen ankurbeln und die Teilnehmer vor der Hauptveranstaltung im November dieses Jahres unterstützen. Die erste dieser Veranstaltungen fand am 14. Juni 2018 statt. Aussteller aus dem Lebensmittel- und Agrarsektor mit 36 Händlern und 35 namhaften internationalen Unternehmen wie Wal-Mart, Metro und Takashimaya nahmen an der Veranstaltung teil. An der zweiten Matchmaking-Session, die am 26. Juli stattfand, nahmen mehr als 200 in- und ausländische Aussteller, Händler und Einkäufer aus der Bekleidungs-, Konsumgüter-, Elektronik- und Hausgeräteindustrie teil. Sie markierte den Beginn des 100-tägigen Countdowns zum offiziellen Start der Veranstaltung.

Obwohl die Standanmeldung für die diesjährige Messe nun abgeschlossen ist, haben die Veranstalter der CIIE aufgrund der hohen Nachfrage begonnen, Reservierungen für die CIIE 2019 entgegenzunehmen, und haben bereits einen Vertrag mit mehreren Ausstellern unterzeichnet. Unternehmen, die an der CIIE 2019 teilnehmen möchten, wird empfohlen, sich im Voraus unter https://www.ciie.org/ciie/f/book/index?locale=en zu registrieren.

Die erste chinesische Internationale Importausstellung findet am 5. November 2018 statt, mit Rahmenveranstaltungen vor und nach der Hauptveranstaltung. Die Teilnehmer werden ermutigt, die Website regelmäßig auf Neuigkeiten und Updates zu überprüfen, um die Vorteile aller Pre- und Post-CIIE-Veranstaltungen in vollem Umfang zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.ciie.org/zbh/en/.

Informationen zu China International Import Expo

Die China International Import Expo (CIIE), organisiert vom China International Import Expo Bureau und dem National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Co, Ltd, ist ein gemeinsames Förderprojekt vom Handelsministerium der Volksrepublik China und der Shanghai Municipal People's Government. Als erste Ausstellung ihrer Art bekommt sie Unterstützung von internationalen Organisationen wie WTO, UNCTAD und UNIDO.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/726117/CIIE.jpg

Related Links

https://www.ciie.org/zbh/en/