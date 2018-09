Čang C'-i sa pripája ku značke Clé De Peau Beauté ako jej Global Brand Ambassador

Prvá kampaň vytvára konotáciu medzi legendou, akou je herečka Čang C'-i a legendárnym produktom od značky Clé de Peau Beauté, La Crème. Expresívna a plná svetla, kampaň vypovedá o neutíchajúcom úsilí dosahovať dokonalosť, ktoré vidíme u herečky aj u kozmetického prípravku. Príbeh o minulosti spájajúcej sa s prítomnosťou rozpovie herečka Čang C'-I sama.

Yukari Suzuki, riaditeľ značky Clé de Peau Beauté o tejto najnovšej spolupráci povedal: „Dlho sme obdivovali Čang C'-i za všetko, čo dosiahla aj za jej odhodlanie. Jej krása, vrelosť a štedrosť prežiaria každé prostredie, v ktorom sa ocitne. Čang C'-i je dokonalým prevtelením hodnoty značky Clé de Peau Beauté vďaka svojej osobnosti a nadčasovej elegancii."

Jenny Sun, riaditeľ značky Clé de Peau Beauté Čína, uviedol: „Naša spolupráca s Čang C'-i má za úlohu zvýšiť povedomie o značke Clé de Peau Beauté na čínskom trhu. Bude výpoveďou o kvalite a luxuse, s ktorými sa značka Clé de Peau Beauté a jej La Crème už oddávna spája."

Čang C'-i je veľmi krásna herečka so skvelými úspechmi na konte. Po svojom debute vo filme režiséra Yimou Zhanga The Road Home, v ktorom získala ocenenie Strieborného medveďa na filmovom festivale v Berlíne v roku 2000, sa objavila vo viac ako 20 filmoch, vrátane celosvetovo známych snímok ako Crouching Tiger, Hidden Dragon, House of Flying Daggers a Memoirs of a Geisha. Jej úloha vo filme The Grandmaster z roku 2013 si vyslúžila 12 ocenení pre najlepšiu herečku a stala aj najoceňovanejšou herečkou v jedinom filme, čo finálne potvrdilo jej výnimočný talent.

Čang C'-i sa v roku 2005 stala celoživotnou členkou Akadémie filmových umení a vied a trikrát sa objavila v porote filmového festivalu v Cannes. V súčasnosti je v roli trénera v čínskej špičkovej súťažnej reality show pod názvom Zrodil sa herec.

„Som veľmi rada, že sa stávam Global Brand Ambassador značky Clé de Peau Beauté, najmä keď sa jedná o produkt La Crème, ktorý je veľmi žiadaný a moderný. Som hrdá na to, že môžem prispieť dobrou energiou k propagácii tohto krému," uviedla Čang C'-i.

O značke Clé de Peau Beauté



Inteligentná, nekompromisná, skvelá.

Clé de Peau Beauté: kľúč ku krásnej pokožke. Popredná kozmetická značka od firmy Shiseido je synonymom výnimočnej starostlivosti o pleť a farbu zameriavajúca sa na inováciu. Spojenie špičkovej vedy a luxusných textúr, ktoré prebúdza srdce. Intuícia založená na poznaní pokožky. Paleta výbušnej fantázie. Odhalenie vášho vyžarovania.

O produkte La Crème



Predmet túžby. Zdroj mladistvého vzhľadu. Čistá blaženosť. La Crème obsahuje osvetľujúci komplex EX - majstrovskú zmes japonskej perly, L-theanínu a platinovo-zlatej hodvábnej esencie spolu s dôkladne odskúšanými ingredienciami, ktoré sa spájajú, aby vytvorili harmonickú štruktúru a legendárne účinky proti starnutiu. Otočte kľúčom mimoriadnej odolnosti. Kľúčom k novovzniknutej pevnosti. Je to kľúč vpúšťajúci svetlo do života.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/737316/ZHANG_ZIYI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/737774/Logo.jpg