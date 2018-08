Študenti siete škôl Nord Anglia Education dosahujú skvelé výsledky v testoch I/GCSE 2018

HONG KONG, 28. augusta 2018 /PRNewswire/ -- Nord Anglia Education (NAE), popredná svetová sieť škôl, dnes oznámila, že 50% jej študentov získalo v testoch I/GCSE hodnotenie A* alebo A (alebo ekvivalent), čo oproti minuloročnému výsledku znamená 46,2-percentné zlepšenie. Celkovo získalo 90,2% študentov tejto siete škôl hodnotenie A* až C (alebo ekvivalent), čím značne prevýšilo priemer 66,9% dosahovaný vo Veľkej Británii.

Tieto skvelé výsledky sú dôkazom efektívnosti a kvality metód vzdelávania na školách organizácie Nord Anglia Education, ktoré zaručujú vysoký štandard nárokov na študentov a osobný prístup ku vzdelávaniu všetkých študentov.

Prehľad výsledkov študentov siete škôl Nord Anglia Education v testoch I/GCSE:

1 659 študentov z Nord Anglia Education podstúpilo testy I/GCSE v roku 2018 z celkového počtu 31 NAE škôl na celom svete.

50% všetkých hodnotení v testoch I/GCSE, ktoré dosiahli študenti NAE, boli hodnotenia A* alebo A (alebo ekvivalent). To znamená dva a pol násobne lepší výsledok ako je priemer 20,5% vo Veľkej Británii v roku 2018.

Takmer 85% našich študentov dosiahlo päť a viac hodnotení A* až C, vrátane matematiky a angličtiny.

90,2% študentov získalo hodnotenie A* až C (alebo ekvivalent). To znamená o 23% lepší výsledok ako je priemer 66,9% vo Veľkej Británii. Tento rok sa skupine škôl NAE po prvý raz podarilo dostať nad hranicu 90%.

Študentom NAE sa už šesť rokov po sebe darí prevýšiť priemer skóre A* alebo A a hodnotení A* až C vo Veľkej Británii.

Pre 18 škôl bol tento rok najúspešnejší v hodnotení A* až C od doby kedy sa pripojili k rodine škôl NAE.

Andrew Fitzmaurice, generálny riaditeľ organizácie NAE, pri tejto príležitosti uviedol: „Chcel by som našim študentom pogratulovať ku skvelým výsledkom v testoch I/GCSE, ktoré výrazne presiahli priemer Veľkej Británie už šiesty po sebe nasledujúci rok. Na všetkých našich študentov kladieme vysoké nároky, vďaka čomu podávajú výnimočné výkony rok za rokom. Gratulujem svojim študentom!"

Andy Puttock, riaditeľ pre vzdelávanie v NAE, uviedol: „Tento akademický úspech je dôkazom správnosti filozofie „Buď ambiciózny", zdôrazňujúcej úspech osobného prístupu a tvrdej práce študentov, personálu ako aj všetkých našich škôl na celom svete."

GCSE (všeobecné osvedčenie o stredoškolskom vzdelaní) je kvalifikácia, ktorú získavajú deti vo veku 14-16 rokov v rámci anglických národných učebných osnov. Študenti sa počas dvojročného štúdia venujú širokej škále predmetov, vrátane celoročných projektov a na konci absolvujú štandardizované skúšky. IGCSE (medzinárodné GCSE) sú určené pre študentov mimo Veľkej Británie. Sú ekvivalentom štandardnej GCSE a sú uznávané inštitúciami Veľkej Británie.

O organizácii Nord Anglia Education

Nord Anglia Education je popredná medzinárodná sieť prestížnych škôl poskytujúcich vzdelávanie v 26 krajinách Severnej Ameriky, Európy, Číny, Juhovýchodnej Ázie a Stredného východu. Učíme viac ako 50 000 študentov v 56 prestížnych inštitúciách od materskej školy až po záver stredoškolského vzdelávania. Spája nás naša spoločná filozofia – vysoké očakávania od našich študentov, našich ľudí a našej komunity škôl. Chceme inšpirovať každé dieťa zo školy Nord Anglia Education, aby dosiahlo viac ako kedy snívalo.

Každý rodič chce pre svoje dieťa len to najlepšie – a to chceme aj my. Školy siete Nord Anglia Education ponúkajú vysokú kvalitu, transformačné vzdelávanie a zaistenie skvelých akademických výsledkov pomocou netradičných foriem vzdelávania. Naša globálna škála nám umožňuje najímať a udržať si učiteľov na špičkovej svetovej úrovni a ponúknuť nezabudnuteľné skúsenosti prostredníctvom globálnych a regionálnych podujatí. Vďaka pútavému a interaktívnemu spôsobu vzdelávania všetci naši študenti radi chodia do školy.

