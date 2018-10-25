Бренд LC Waikiki представил коллекцию Осень-зима 2018

СТАМБУЛ, October 26, 2018 /PRNewswire/ --

Компания LC Waikiki, один из крупнейших игроков мирового рынка модной одежды, представила новую осенне-зимнюю коллекцию 2018 года. Коллекция сезона осень-зима 2018 характеризуется обилием животных принтов и мягкими шерстяными свитерами во всём многообразии «природных» оттенков.

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В новой коллекции женской одежды от LC Waikiki преобладают натуральные цвета и природные узоры. Романтичные пурпурные оттенки сочетаются с красным в самых ярких и свежих формах. Присутствуют в коллекции и чёрный, тёмно-синий, белый - неизменные фавориты всех времён. Дизайнеры использовали оттенки горчицы и разнообразные тона беж, дарящие ощущение тепла в самую студёную зиму, в весьма смелых комбинациях. Богемные платья превосходно сочетаются с полусапожками, а объёмные шерстяные свитера дополняют расклешённые джинсы и длинные стильные пальто. Однако самым ярким акцентом новой коллекции являются, без сомнения, животные принты.

Мужчинам в осенне-зимнем сезоне дизайнеры LC Waikiki предлагают комфортные модели, вдохновлённые самой природой, но при этом весьма уместные в городской среде. Различные оттенки зелёного, кофейного, глубокого синего, жёлтого и кремового навевают мысли о первозданной природе, а красные, чёрные, пурпурные и серые тона создают элементы «стритстайла».

В стремлении предоставлять клиентам высококлассную продукцию по доступной цене, LC Waikiki проводит обширные исследования качества, консультируясь с командой компетентных профессионалов. На каждом этапе в процессе производства предприятие использует строжайшую систему контроля качества. Уделяя первоочередное внимание здоровью людей, LC Waikiki проводит в среднем 4 500 экологических анализов в день и 13 500 тестов в целом. http://corporate.lcwaikiki.com/en-US/product-quality-tests?

Бренд реализует гибкую политику обмена и возврата, считая удовлетворённость клиентов своим основным приоритетом и концентрируясь на оперативном решении проблем и претензий потребителей.

LC Waikiki приносит на конкурентный розничный рынок уникальную динамичную модель регулирования цен, предоставляющую покупателям еженедельные скидки на конкретные группы товаров и ежемесячную инвентаризацию товарных запасов.

На сегодняшний день бренд является рыночным лидером в 15 из 41 страны своего присутствия. Недавно LC Waikiki вышел на рынок ЮАР, открыв свой первый магазин в Йоханнесбурге на территории торгового центра Sandton Mall.

О компании LC Waikiki

Основанный в 1988 году бренд LC Waikiki с 1997 года функционирует под управлением LC Waikiki Retail, реализуя концепцию «каждый достоин одеваться хорошо» и стратегию «доступной моды» в Турции и за рубежом. На протяжении всех последних 30 лет LC Waikiki неуклонно следует по пути развития и роста. Являясь лидером отрасли готовой одежды в 15 странах мира, бренд располагает штатом из почти 4 200 сотрудников и сетью из 900 магазинов в 41 стране по всему земному шару.

http://www.lcwaikiki.com

ECE OZCU - HIKMETECE.OZCU@Lcwaikiki.com