Ведущий американский провайдер экологичных серверов и хранилищ данных Supermicro отмечает 25-летие

Supermicro - предприятие с миллиардным оборотом, входящее в список Fortune 1000. Статус производителя ведущих решений для корпоративных центров данных неизменно стимулирует стабильно высокие темпы развития Supermicro на протяжении вот уже четверти столетия. Впечатляет тот факт, что за последние десять лет доходы компании выросли в 6 раз. За всю историю своего существования Supermicro ни разу не отчиталась об убытке.

Начиная с самой первой системой платы, разработанной генеральным директором, президентом и основателем Supermicro Чарльзом Ляном Charles Liang) в далёком 1993 году в небольшом офисе по адресу Парагон-Драйв, Сан-Хосе, в окружении гигантских секвой, Supermicro неизменно продвигает решения, сокращающие вредные выбросы и защищающие окружающую среду. Ориентированность на американский рынок позволяет компании разрабатывать и производить передовые серверы и системы хранения данных, характеризующиеся превосходными показателями производительности, высоким качеством и сокращённым периодом вывода продукта на рынок. Работая в самом «сердце» Кремниевой долины - мирового центра инноваций, - Supermicro добивается успехов, несмотря ни на какие препятствия. Конструирование и сборка продукции осуществляются в головном офисе компании в Сан-Хосе, что отличает предприятие от конкурентов, предпочитающих выполнять такие операции на условиях аутсорсинга за рубежом. Реализуя большую часть проектов НИОКР собственными силами, Supermicro расширяет сотрудничество и взаимодействие между проектно-конструкторскими командами, что способствует ускоренному процессу разработки и сокращает время вывода продуктов на рынок.

Являясь неизменным пионером в области передовых серверных технологий, компания представляет на рынке такие инновационные продукты, как флагманские четырёхузловые системы 2U BigTwin™ c максимальными параметрами вычислительных ресурсов и памяти, оптимизированными показателями ТСО и ТСЕ (себестоимости экологического воздействия), c применением новейших стандартов NVMe. Supermicro первой предложила своим клиентам хранилища на базе накопителей NVMe с возможностью «горячей» замены, и сегодня в ассортименте компании представлены свыше 150 различных систем, поддерживающих этот стандарт, включая новые модели 1U с поддержкой 32 SSD-накопителей NVMe в форм-факторах U.2, NF1, Ruler или EDSFF. Инновации Supermicro позволяют создавать решения, обеспечивающие максимальную плотность данных и энергоэффективность. Один из центров обработки данных, входящий в список Fortune 100, внедрил десятки тысяч узлов Supermicro MicroBlade™, достигнув коэффициента энергоэффективности (PUE) на уровне 1,06 и плотности в 280 серверных узлов на каждую 24-дюймовую стойку.

Являясь доказанным лидером в сфере производительных и высокоэффективных серверных технологий и инноваций, компания Supermicro прилагает все усилия для защиты окружающей среды посредством своих инициатив "We Keep IT Green®". Недавно предприятие разработало ресурсосберегающую архитектуру (Resource-Saving Architecture), сокращающую объёмы потребления энергии и электронных отходов, генерируемых центрами обработки данных. Эта разработка позволяет клиентам экономить не только на приобретении оборудования, но и на его обновлении и техническом обслуживании. Новейшие инновации Supermicro в сфере серверных решений не только предоставляют клиентам компании конкурентные преимущества, но и заботятся об экологии.

«За последние 25 лет Supermicro удалось заложить чрезвычайно прочный фундамент для стремительного развития. Мы планируем и дальше оставаться лидерами отрасли, предлагающим самые инновационные платформы и решения, - отметил президент и генеральный директор компании Чарльз Лян. - Мир постепенно переходит на технологии 5G, а бизнес всё чаще обращается к приложениям искусственного интеллекта, машинного обучения и облачного хранения данных. На этом фоне растёт потребность в оптимизированных решениях для интенсивных компьютерных вычислений. И особенно остро в таких системах нуждаются центры обработки данных. Концепция «зелёных вычислений» с минимальным воздействием на окружающую среду не только вдохновляет команду Supermicro на создание технологических инноваций, стимулирующих коммерческий рост, но и лежит в основе нашего стремления защищать нашу родную Землю».

