Венгерский паспорт становится одним из самых престижных в Европе

МОНРЕАЛЬ, September 13, 2018 /PRNewswire/ --

Венгрия вошла в список стран с самыми «престижными» паспортами. Набрав 163 балла в рейтинге удобства безвизового перемещения, эта восточно-европейская страна обошла Кипр, Мальту и Болгарию.

Начиная с января 2018-го, венгерский паспорт становится всё ценнее. В этом году в число стран, куда владельцы этих паспортов могут путешествовать без виз вошли Ангола, Австралия, Азербайджан, Бенин, Эфиопия, Лесото, Мьянма, Руанда, Узбекистан и Вьетнам. Возможность безвизовых поездок в 163 страны мира позволила Венгрии войти в четвёрку стран с самыми престижными паспортами - вместе со Швейцарией, Великобританией, Бельшией и Австрией.

Рейтинг Passport Index, составляемый канадской фирмой-специалистом по финансовому консалтингу Arton Capital, в режиме реального времени отслеживает эффективность паспортов различных стран мира.

«Мы наблюдаем очень позитивные сдвиги как для текущих, так и для будущих граждан Венгрии с точки зрения повышения мобильности и свободы перемещения», - отметил Арман Артон (Armand Aton), основатель и президент Arton Capital.

Являясь одной из старейших стран Европы, Венгрия может похвалиться богатейшим культурным наследием, нивелирующим контраст между европейским шармом и историческим влиянием Советского Союза. Став первой страной коммунистического блока, открывшей свои границы с Западной Европой, Венгрия сегодня пользуется уважением и восхищает гостей из всех уголков земного шара своими уникальными фермерскими рынками, бесчисленным множеством термальных источников, изысканным шопингом и ароматной кухней. Это старейшее государство с почти 10-миллионным населением наконец-то вернуло себе прежние позиции на карте мира как исключительно комфортное место для жизни и туризма.

О рейтинге паспортов Passport Index



Составляемый фирмой Arton Capital рейтинг Passport Index является авторитетным источником актуальной информации о статусе паспортов различных стран мира. На этот рейтинг полагаются правительства государств по всему земному шару при отслеживании и наращивании престижности своих паспортов. Passport Index пользуется поистине глобальным доверием, а количество его просмотров на сегодняшний день уже превысило 15 миллионов. Пользователи имеют возможность изучить увлекательный мир паспортов, рассмотреть и сравнить их дизайн, и даже узнать о способах повышения Оценки глобальной свободы перемещения.

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Г-н Руперт Райт (Rupert Wright)



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