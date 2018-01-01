Виски Kavalan удостоен награды «Gold Outstanding» в ходе конкурса 2018 International Wine & Spirit Competition

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Тайвань, 6 августа 2018 г. /PRNewswire/ -- Ведущий тайваньский производитель виски Kavalan был удостоен трех наград Gold/Gold Outstanding в ходе конкурса 2018 International Wine and Spirit Competition, считающегося самым конкурентным и престижным соревнованием среди изготовителей вина и крепких напитков.

Как сообщил главный исполнительный директор Kavalan г-н ИТ Ли (YT Lee), напиток «Kavalan Oloroso Sherry Oak», выдержанный в бочках из-под лучшего испанского хереса Oloroso, получил высшую из всех возможных регалий - Gold Oustanding. Он также охарактеризовал его вкус как чистый и сложный с многочисленными оттенками сухофруктов, орехов и специй с нотами марципана и ванили.

«Уезд Илань, где расположена наша дистиллирия, может похвалиться чистейшей водой, уникальным субтропическим климатом, а сам бренд Kavalan славится самоотдачей и энтузиазмом специалистов, выпускающих виски высочайшего качества», - отметил г-н Ли.

Напитки «Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask» и «Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask», выдержанные в бочках из-под первоклассного бурбона, также стали золотыми медалистами в ходе конкурса.

Что же касается других наград, полученных в этом году, Kavalan был удостоен титула «Дистиллирия года» на SFWSC-2018. Из Сан-Франциско бренд привез самый большой в своей истории комплект трофеев, включая медаль «Best in Class» и рекордные девять наград «Double Gold». И, наконец, глава правления Kavalan г-н Тьен Цай Ли (Tien Tsai Lee) и генеральный директор г-н Юй-Тин Ли (Yu-Ting Lee) стали первыми этническими китайцами, вошедшими в лондонский «Зал славы» World Whiskies Awards (WWA) в марте этого года.

О дистиллирии Kavalan

Дистиллирия Kavalan в тайваньском уезде Илань начиная с 2005 года трудится над созданием односолодового виски. В основе наших напитков, выдерживаемых в условиях большой влажности и тепла, лежит талая вода из источников Снежных гор, а их вкус несет на себе отпечаток прохладного морского бриза. Все эти элементы, сочетаясь, создают «фирменную» кремовую мягкость Kavalan. Получив имя от старинного названия уезда Илань, наша дистиллирия наследует почти 40-летний опыт производства спиртных напитков своей материнской компании King Car Group. На нашем счету - свыше 280 золотых и других высших наград самых престижных отраслевых конкурсов, а продукция нашего бренда реализуется в более чем 60 странах мира.

Контактная информация для представителей СМИ:







Келли Ду (Kellie Du)



+886-3922-9000 #7165



kellie@kingcar.com.tw

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http://www.kavalanwhisky.com/en

