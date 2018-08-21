Власти города Чэнду и правительство РФ подписали соглашения о реализации семи проектов общей стоимостью свыше 8 млрд. юаней

В рамках недели Чэнду в Москве состоялась и промо-кампания «Панда Чэнду в России», организованная муниципальными правительствами Чэнду и российской столицы. В мероприятии приняли участие свыше 200 гостей, среди которых были представители Посольства КНР в РФ, городских властей двух городов, российских бизнес-ассоциаций и компаний, задействованных в соответствующих отраслях промышленности и коммерции, а также различных сычуаньских фирм. Основной акцент организаторы кампании сделали на благоприятном инвестиционном климате Чэнду и перспективах развития данного региона.

В ходе конференции, посвящённой продвижению бизнес-связей, туристического рынка и возможностей для организации разнообразных конвенций в Чэнду, официальный представитель Комитета по вопросам коммерции столицы китайской провинции Сычуань особо отметил реализацию проекта Китайско-европейского железнодорожного экспресса и те возможности, которые принесло с собой открытие грузового ж/д сообщения между двумя частями материка.

В рамках трёхдневной Недели Чэнду в Москве также прошла выставка достижений трансграничной электронной коммерции под тематическим названием «Шёлковый путь в облаках». Первое в своём роде мероприятие было организовано Народным правительством Чэнду с целью познакомить российских потребителей и бизнесменов с продукцией региональных китайских предприятий - текстильными изделиями, одеждой, электроникой и т.д. Экспозиция, проходившая на территории парка «Красная Пресня» в Москве, привлекла обширное внимание местной публики.

Как отметил официальный представитель Комитета, благодаря партнёрству с российской платформой электронной коммерции, выставка не только открыла российским потребителям доступ к продукции сычуаньских компаний посредством экспозиции, онлайн-продаж и деловых переговоров, но и помогла китайским брендам расширить своё присутствие на международных рынках путём продвижения своей продукции в России.

«Под руководством властей Чэнду местные предприятия отрасли трансграничной электронной коммерции и внешней торговли получили возможность изучить продукцию российских предприятий, что обязательно послужит толчком для дальнейшего развития двусторонних торговых связей», - добавил он.

Кроме выставки электронной коммерции в рамках конференции прошла и экспозиция нематериального культурного наследия Чэнду, состоялись представления народных танцевальных и музыкальных коллективов Сычуани. Китайские гости продемонстрировали местной публике широкий спектр народных промыслов и фольклорные традиции западно-китайской провинции. Гости Недели Чэнду в Москве имели возможность полюбоваться знаменитыми сычуаньскими парчовыми изделиями, вышивкой, резными изделиями из бумаги, искусством плетения из бамбука и чайной церемонией. Мероприятие получило чрезвычайно тёплый приём со стороны местных посетителей выставки.