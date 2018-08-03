Восемь дней эфира международного ралли «Шёлковый путь-2018» в России с компанией LiveU

ХАКЕНСАК, Нью-Джерси, 29 августа 2018 г. /PRNewswire/ -- компания LiveU и телеканал «Авто24», который является официальным техническим и информационным партнером ралли «Шёлковый путь-2018» в России, объединили свои усилия, чтобы как можно больше зрителей смогли увидеть самые интересные и яркие моменты ралли-марафона. Стоит отметить, что впервые появилась возможность наблюдать в прямом эфире за ходом всей гонки. Для всех 50 команд ежегодное участие в 8-дневном ралли по историческому маршруту «шёлковой путь» является серьезным испытанием и сложным спортивным соревнованием. На грузовиках и внедорожниках участники преодолевают тот же самый маршрут, по которому сотни лет назад проходили торговцы. Маршрут проходит через сложные, труднопроходимые локации, в том числе и через пустыню.

Устройства LU600 HEVC были задействованы на старте и финише, в грузовике российской команды на протяжении всего маршрута и даже на вертолете. Внешняя антенна LiveU Xtender обеспечивала стабильный прием сигнала, устойчивость трансляции и максимальное качество видео в различных условиях.

Для проведения прямых трансляций использовалась передвижная телевизионная станция, которая имела связь со студией телеканала «Авто24» в Москве. Данное решение LiveU позволило «Авто24» получать и обрабатывать видеоматериал прямо во время работы в эфире. Таким образом упростилась логистика и рабочий процесс, сократились затраты, а съемочная группа могла комфортно и эффективно работать из студии. Затем стриминг марафона шел в одноименных группах в Facebook и на YouTube, а также по телеканалу «Авто24» и на многих других международных телеканалах.

Дмитрий Ефимов, технический директор телеканала «Авто24», заявил: «Раньше наши возможности для проведения прямых трансляций были ограничены, в том числе из-за использования оптической передачи. В этом году мы хотели показать все, с чем сталкиваются команды по ходу всего маршрута, не пропуская ни одного интересного момента. Технологии и решения компании LiveU обеспечили высокое качество видео и необходимую надежность работы оборудования, что, несомненно, позволило нам добиться максимальных результатов, а нашим зрителям следить за каждым этапом ралли с начала и до самого конца».

«Мы гордимся тем, что наше сотрудничество с телеканалом «Авто24» вывела трансляции соревнования по ралли на новый уровень, а устройства LU600 HEVC в очередной раз подтвердили свою надежность даже в самых экстремальных условиях. На соревнованиях было все, что нужно искушенному зрителю: неповторимые пейзажи, сложные маршруты и по-настоящему спортивная борьба между командами», - заявил Александр Гехтман, директор по продажам в России, CНГ и Африки.

Следующая часть соревнований по ралли, которая пройдет в Китае, запланирована на сентябрь 2018 года.

Посмотрите самые яркие моменты ралли «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ-2018» https://www.youtube.com/watch?v=-wmJJF8pAec

О МЕЖДУНАРОДНОМ РАЛЛИ «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ»

Ралли «Шёлковый путь» – международный ралли-марафон, проводимый с 2009 года на территории России, Центральной Азии и Китая. Восьмой «Шелковый путь-2018» стартовал 20 июля 2018 г. в России в г. Астрахань, а финишировали команды 27 июля 2018 г. на Красной площади в самом центре Москвы. Генеральными спонсорами масштабного спортивного события стали компания «Газпром» и компания FBlife - ведущая цифровая платформа в Китае, посвящённая автомобильной индустрии.

Благодаря сотрудничеству более, чем с 60 крупнейшими международными вещательными компаниями, за ходом гонки можно было наблюдать на телеэкранах в 196 странах мира, общая численность аудитории которых составила почти 2,5 миллиарда человек.

О телеканале «АВТО24»

Телеканал «АВТО24» — это уникальный российский автомобильный информационно-развлекательный телеканал с тематическим медиаконтентом собственного производства. Только на «АВТО24» — новые форматы телевизионных программ, уникальные спец. проекты, эксклюзивные интервью, важнейшие события из автомобильного мира, прямые трансляции спортивных мероприятий и многое другое. Чрезвычайно захватывающий и уникальный стиль программ телеканала «Auto24» привлекают современного зрителя и зачастую собирает целые семьи перед экранами своих телевизоров.

О LiveU

LiveU, революционер в сфере прямых трансляций, поставляет устройства, обеспечивающие трансляцию видео в режиме реального времени на ТВ, мобильные устройства, в онлайн и социальные сети. Позвольте вашей аудитории стать частью вашей истории, предоставляя ей возможность смотреть видео в высоком качестве без помех, в режиме реального времени из любой точки мира. Cегодня это становится возможным благодаря использованию запатентованной технологии бондинга. Устройства LiveU обеспечивают устойчивую пропускную способность и надежное соединение, тем самым давая вам возможность получать и распространять видео высочайшего качества из отдаленных локаций в режиме реального времени по IP. Наша широкая линейка продуктов соответствует строгим стандартам индустрии телевещания. От рюкзаков - до смартфонов, от спутниковых/сотовых гибридных решений - до внешних антенн - LiveU предлагает полный спектр устройств для организации прямых трансляций, когда угодно и откуда угодно. Кроме того, LiveU предлагает широкие возможности управления на базе облачной инфраструктуры и решения для распространения видео. Более 2000 клиентов в 80+ странах мира используют решения LiveU. Cреди наших клиентов - международные вещательные компании, онлайн медиа, новостные агентства и социальные медиа. Для дополнительной информации посетите сайт www.liveu.tv/ru, или подпишитесь на нас в Twitter, Facebook, YouTube, или Instagram.

Контакты:



Joss Armitage (Int'l)



+44-7979-908-547



joss@jumppr.tv

Фото -



https://mma.prnewswire.com/media/736455/LiveU_in_action_at_the_Silk_Way_Rally__Russia.jpg



логотип - https://mma.prnewswire.com/media/685172/LiveU_Logo.jpg





Related Links

http://www.liveu.tv

