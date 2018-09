В историческом центре Дубая открылся отель Al Seef Hotel by Jumeirah

Для просмотра мультимедийного информационного выпуска перейдите по ссылке: https://www.multivu.com/players/uk/8405751-enchanting-arabia-al-seef-hotel-by-jumeirah/

Затерянный среди крыш и двориков восточного базара, отель Al Seef Hotel by Jumeirah предлагает гостям поближе познакомиться с историей и культурой ОАЭ. 180 номеров и 10 люксов отеля располагаются в 10 аутентичных арабских домиках-бейтах, украшенных ветряными башнями «багдир», которые обеспечивают традиционную систему вентиляции. Домики соединены между собой небольшим мостом над базаром, а также солнечными внутренними патио.

Дизайн номеров выдержан в классических для ОАЭ голубых и бежевых тонах, напоминающих о Персидском заливе и песках пустыни, а также в зеленых цветах с красными, бирюзовыми и желтыми оттенками, отражающими краски растительности региона. Потолки с деревянными балками и стены с текстурной штукатуркой воссоздают убранство настоящих арабских домов, а в интерьерах, отделанных старинными натуральными материалами и местным текстилем ручной работы, органично смотрятся характерные для Востока предметы декора - кованые светильники, ковры с замысловатыми орнаментами, античные выключатели, а также винтажные радиоприемники. Из окон с резными деревянными ставнями открывается прекрасный вид на оживленные торговые улочки и водные каналы залива Dubai Creek. Помимо привычных видов транспорта, гости отеля могут пользоваться водным такси и традиционными лодочками-абрами.

Комплекс Al Seef включает в себя двухкилометровую пешеходную зону с магазинами, поп-ап бутиками и ресторанами, за ужином в которых можно наблюдать, как старые одномачтовые арабские лодки доу наполняют товаром для отправки в Иран, Индию и Северную Африку. Этот район Дубая хорошо известен богатым наследием: извилистыми переулками, кафе, двориками исторического района Аль-Фахиди, а также базарами специй, текстиля и золота. В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся Арабская чайная, музей истории Дубая, крепость Аль-Фахиди и Центр культурного сотрудничества шейха Мохаммеда.

Алессандро Кабэлла (Alessandro Cabella), региональный генеральный менеджер Jumeirah Group, отметил : «Отель Al Seef Hotel by Jumeirah был создан с любовью. Все, кто участвовал в реализации этого проекта, были вдохновлены идеей арабской

сказки. Каждая деталь в интерьере передает атмосферу прошедших эпох и создает идеальные условия для комфортного отдыха».

Al Seef − новый проект компании Meraas, создавшей такие достопримечательности Дубая, как The Beach и City Walk. На противоположной стороне набережной недавно открылись два отеля - Zabeel House by Jumeirah Al Seef и Zabeel House MINI by Jumeirah Al Seef.

Стоимость номера в Al Seef Hotel by Jumeirah по специальному предложению по случаю открытия отеля начинается от 68$ за ночь, не включая налоги.

Подробную информацию можно найти на сайте http://www.jumeirah.com/alseefhotel или в соц.сетях:

Instagram @alseefjumeirah

Facebook /alseefjumeirah

Twitter @alseefjumeirah

Jumeirah Group

Международная управляющая компания в сфере гостеприимства и роскоши со штаб-квартирой в Дубае, ОАЭ, член Dubai Holding. Портфель компании включает 15 отелей и курортов на Ближнем Востоке, включая символ Дубая, отель-парус Burj Al Arab, а также 5 отелей в Европе и 2 в Азии. В будущем планируются к открытию еще 18 отелей и курортов по всему миру.

http://www.jumeirah.com/ru/

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь

Юлия Слуцкова

Руководитель по связям с общественностью и СМИ, Россия и СНГ

Jumeirah

Тел.: +7(495)641-18-36

Моб.: +7(916)802-32-89

Email: yulia.sloutskova@jumeirah.com



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/746807/Jumeirah_Group_Al_Seef_Hotel_Exterior.jpg )



Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8405751-enchanting-arabia-al-seef-hotel-by-jumeirah/