В китайском Голмуде прошла Конференция калийной промышленности и Голмудский форум по вопросам солёных озёр-2018

СИНИН (XINING), Китай, 23 августа 2018 г. /PRNewswire/ -- 21 августа 2018 года в городе Голмуд состоялась Конференция калийной промышленности и Голмудский форум по вопросам солёных озёр-2018. Целью мероприятия, организованного Народным правительством города Голмуд, подразделением калийной промышленности Китайской национальной ассоциации производителей неорганических солей (КНАПНС) и комиссией по вопросам химической отрасли Китайского комитета по содействию международной торговле при спонсорской поддержке КНАПНС и Народного правительства Хайси-Монголо-Тибетского автономного округа провинции Цинхай, являлось продвижение технологического обмена в области солончаков между Китаем и зарубежными странами, содействие торговле и промышленному сотрудничеству, а также демонстрация достижений китайской отрасли калийных удобрений.

Конференция отличалась высоким уровнем профессионализма, авторитетностью, международным характером и соблюдением передовых стандартов. В центре внимания участников форума были вопросы ассортимента, технологий и оборудования для производства поташа, удобрений на базе магниевой соли, лития, средних микроэлементов, а также соляных расплавов. В программу мероприятия входили один основной форум, пять дополнительных и семь экспозиций. С тематическими докладами на конференции выступили ведущие учёные и эксперты калийной отрасли из Китая и других стран мира. В число основных тем для обсуждения на форуме вошли текущая ситуация в мировой отрасли производства калийных удобрений, планы долгосрочного развития, перспективы мирового рынка поташа и сернокислого калия, тенденции развития китайского сегмента сернокислого калия, экологичная модель поставок карбоната калия, спрос на данную продукцию на китайском рынке и долгосрочные прогнозы, текущая обстановка и потенциал роста спроса на сельскохозяйственный поташ со стороны китайских потребителей, а также пути для достижения баланса между спросом и предложением в китайской отрасли хлорида калия.

Согласно сообщению Департамента пропаганды Голмудского городского комитета КПК, на сегодняшний день Китай занимает четвёртое место среди всех мировых производителей калийных удобрений, уступая лишь Канаде, России и Беларуси. Солёное озеро Чаэрхань-Яньчи - второй по величине солончак в мире, - обладает запасами растворимых солей на уровне свыше 60 млрд. тонн. Здешние ресурсы хлоридов калия, натрия, магния и лития составляют 96,8%, 80%, 99.7% и 83,34% от всех китайских запасов соответственно. По мере наращивания масштабов добычи солончаковых ресурсов, а также при поддержке национальной политики, районных властей и отраслевых ассоциаций, Голмуд постепенно превратится из китайского «Солт-Лейк-Сити» в мировой центр соляной промышленности.