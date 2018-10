В первой Китайской международной выставке импортных товаров и услуг примут участие 2 800 экспонентов из 130 стран мира

«CIIE предоставляет экспонентам отличную возможность выйти за традиционные границы и повысить статус-кво текущих уровней торговли. Выставка также даёт развивающимся странам шанс установить партнёрские связи с китайскими компаниями и продемонстрировать свою продукцию. Я уверен, что в ходе первой сессии CIIE мы станем свидетелями зарождения новых тенденций торгового сотрудничества», - отметил Сунь Чэнхай (Sun Chenghai), заместитель генерального директора организационного бюро Китайской международной выставки импортных товаров и услуг и президент Национального выставочного и конференц-центра в Шанхае.

Бразилия изучает возможности для экспорта продуктов питания в Китай

Свыше 90 бразильский компаний представят свою пищевую и сельскохозяйственную продукцию, одежду и потребительские товары, медицинское оборудование, изделия для здравоохранения и сферы услуг. Одной из изюминок экспозиции, безусловно, станет кофе - более 10 бразильских производителей готовы познакомить гостей линии с самыми изысканными и высококлассными линейками своей продукции в стремлении завоевать как можно большую долю китайского рынка.

«Мы являемся крупнейшим мировым производителем и экспортёром кофе. Бразильский кофе входит в состав самых знаменитых брендов мира, - прокомментировал Игорь Брандао (Igor Brandao), директор по вопросам управления агропромышленного комплекса в национальном Агентстве продвижения международной торговли (Apex). - Выставка служит отличной платформой для поддержки и популяризации бразильских торговых марок на китайском рынке, особенно принимая во внимание преимущества бразильского кофе на мировой арене».

Больше качественных британских продуктов для китайских потребителей

Великобритания, один из почётных гостей предстоящего мероприятия, привезёт в Китай больше 30 компаний из секторов здравоохранения, медико-биологических наук, финансовых и профессиональных сервисов, образования, потребительских товаров, пищевой и сельскохозяйственной продукции, авиации и аэрокосмического комплекса, автомобилестроения, ИИ и больших данных. Самыми яркими «звёздами» британской экспозиции станут такие компании, как JLR, Standard Chartered, HSBC, Kenwood и British Airways.

«Великобритания славится развитой творческой индустрией, образовательными и финансовыми сервисами. Однако китайские потребители недостаточно близко знакомы с высококлассной продукцией промышленного производство, аэрокосмического и автомобилестроительного секторов. Мы надеемся, что CIIE предоставит китайским партнёрам отличную возможность увидеть лучшие британские товары от самых различных производителей», - заявил Джон Эдвардс (John Edwards), генеральный консул Великобритании в Шанхае.

Приглашая весь мир торговать на китайском рынке

Экспоненты из Германии, Франции и России продемонстрировали большую заинтересованность в предстоящем мероприятии. Делегаты из Российской Федерации планируют совершить настоящую «экспортную интервенцию», представив продукцию нескольких традиционных и инновационных отраслей на выставочном стенде площадью в 2 000 кв.м. Германия привезёт на выставку самый масштабный экспонат - 200-тонный измельчитель от компании Waldrich Coburg. Торговые представители из Южной Кореи также изучат возможности для выхода за пределы традиционных сфер экспорта, включая процветающий сектор косметической продукции, ежегодно приносящий 4,96 млрд долл. США, и освоения новых прибыльных направлений.

О Китайской международной выставке импортных товаров и услуг (China International Import Expo)

Китайская международная выставка импортных товаров и услуг (CIIE) организуется Оргкомитетом мероприятия и компанией National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Co., Ltd. при совместной спонсорской поддержке Министерства коммерции КНР и Народным правительством г. Шанхай. Являясь первым мероприятием такого типа, выставка также пользуется поддержкой ВТО, ЮНКТАД и ЮНИДО.

Для получения дополнительной информации посетите: https://www.ciie.org

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/774596/China_International_Import_Expo.jpg

