Гибридное облачное хранилище GSc от Infortrend - настоящий «маст-хэв» для любого предприятия

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 9 августа 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) представила гибридную систему облачного хранения данных EonStor GSc - интегрированное решение, сочетающее превосходные возможности для хранения информации с технологией облачных шлюзов, обеспечивая корпоративным пользователям простой и быстрый доступ к облаку.

С помощью GSc пользователи могут работать с данными в облаке так же просто, как с информацией, хранящейся на местном сервере: система в абсолютно прозрачной манере перемещает информацию между облачным и локальным хранилищами. Подобная безупречная интеграция позволяет ИТ-приложениям получать доступ к локальным данным посредством общих протоколов, что избавляет от необходимости беспокоиться о миграции данных между локальной машиной и облаком.

Система также значительно ускоряет процесс работы с данными в облаке путем кэширования часто используемых блоков или файлов.GSc предоставляет открытые настройки политики кэширования, в результате чего ИТ-персонал получает возможность самостоятельно настраивать предпочтительную политику вместо «черного ящика».

Решение GSc по умолчанию сокращает часто используемые данные в локальном кэше. Если емкости локального хранилища недостаточно, система удаляет неиспользуемые кэш-файлы, высвобождая дополнительное пространство на диске. Что же касается важной рабочей информации, хранить которую необходимо на локальной машине, для таких файлов ИТ-персонал предприятия может предусмотреть опцию неизменного хранения в локальном кэше. Если вы не хотите, чтобы информация оставалась на локальном диске (например, когда речь идет о файлах резервного копирования), такие файлы будут перемещаться в облачное хранилище. Открытая политика кэширования помогает пользователям оптимизировать использование локального кэша и повышать эффективность доступа к данным.

GSc способна подключаться к платформам крупнейших провайдеров облачных сервисов - Amazon S3, Microsoft Azure, Openstack Swift и Alibaba Cloud. Система поставляется в различных форм-факторах с разными параметрами производительности и сетевого взаимодействия, что позволяет удовлетворить потребности предприятий любых масштабов и типов.

«Гибридная система облачного хранения GSc представляет собой незаменимое устройство для корпоративной ИТ-среды в эпоху облачных хранилищ», - отметил Томас Као (Thomas Kao), старший директор по вопросам планирования производства Infortrend.

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TWSE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение «цена-качество». Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

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