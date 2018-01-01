Зарубежные станции кадрового взаимодействия послужат стимулом для создания зоны и порта свободной торговли на Хайнане

ХАЙКОУ (HAIKOU), Китай, 10 августа 2018 г. /PRNewswire/ -- В начале августа Хайнаньская ассоциация науки и технологий в сотрудничестве с Китайско-европейским институтом инноваций, европейской базой инноваций и предпринимательства CAST-FCPAE и Японско-китайским центром науки, технологий и культуры учредили три зарубежных станции взаимодействия в области высококлассных кадровых ресурсов на Хайнане, в Европе и Японии (Токио). Согласно сообщению на официальном веб-сайте Народного правительства провинции Хайнань ( www.hainan.gov.cn ), для созданной на острове крупнейшей в Китае особой экономической зоны это принципиально новое начинание, ориентированное на привлечение передовых зарубежных специалистов.

Задача трех станций взаимодействия заключается в распространении сведений о социоэкономическом развитии, инновационном потенциале, предпринимательском климате и преференциальной политике властей Хайнаня среди перспективных кадров Европы и Японии, а также в публикации информации о подборе персонала для потенциальных инновационно-предпринимательских проектов и высококлассных команд специалистов. Кроме того, станции будут знакомить зарубежных специалистов по инновациям и предпринимательской деятельности, а также организаторов высокотехнологичных программ с коллегами на Хайнане, устанавливать постоянные связи с передовыми экспертами и группами хуацяо в Европе и Японии.

По словам директора Управления по вопросам развития кадровых ресурсов пров. Хайнань Чжао Вэя (hao Wei), власти острова в мае этого года учредили «комплексную» платформу для содействия процессам комплектования региональных предприятий высококачественным персоналом. За этот год число передовых специалистов, привлеченных с помощью местных ярмарок вакансий, возросло почти на 30%. Три новых станции кадрового взаимодействия в Европе и Японии послужат стимулом для рекрутинга перспективных зарубежных сотрудников предприятиями Хайнаня.

В апреле этого года центральное правительство страны объявило о поддержке процесса трансформации островной провинции в экспериментальную зону свободной торговли и поощрения поиска путей к созданию порта свободной торговли с китайской спецификой, а также планомерного внедрения соответствующей системной политики.

В последние четыре месяца власти Хайнаня уверенно продвигают многочисленные программы, включая «100-дневный инвестиционный проект», политику безвизового въезда для граждан 59 стран мира и «миллион талантов для Хайнаня». Провинция набирает темпы экспансии на международном рынке.

По состоянию на сегодняшний день свыше 300 отечественных и зарубежных предприятий уже смогли найти партнеров на Хайнане. За это время были подписаны более 60 соглашений об инвестиционном сотрудничестве с участием таких международных гигантов бизнеса, как Alibaba, PWC, Tencent, Temasek, General Electric, Qualcomm, CTS и Datang Group.