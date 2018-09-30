Китайские и зарубежные учёные достигли «Нишаньского консенсуса» по вопросу взаимного обучения среди цивилизаций

ЦЮЙФУ (QUFU), Китай, 1 октября 2018 г. /PRNewswire/ -- Во второй половине для 27 сентября в городе Цюйфу в китайской провинции Шаньдун завершился Пятый Нишаньский форум по вопросам мировых цивилизаций, участники которого провели свыше 30 «цивилизационных диалогов» по вопросам, актуальным для всех стран и всех времён. 263 учёных из 20 стран и регионов мира согласились с утверждением, что интеграция и взаимное обучение среди цивилизаций служат стимулом для создания мирового сообщества с общим будущим.

Организованный Народным правительством пров. Шаньдун Пятый Нишаньский форум был посвящён теме «Интегрированный прогресс, общее будущее: объединение цивилизаций в сообщество с коллективным будущим». Одновременно с основной темой участники конференции обсудили три дополнительных: «Инициатива «Пояс и путь» и поиск пути к созданию мирового сообщества с общим будущим», «Ответственность и обязанность: наступление новой эры человеческой цивилизации», а также «Защита культурного наследия и мировое сообщество с общим будущим».

27 сентября участники форума обнародовали Декларацию об интеграции цивилизаций на пути к созданию мирового сообщества с общим будущим. Авторы документа, формулирующего консенсус, достигнутый китайскими и зарубежными учёными, отмечают, что ни одна нация или государство не могут оставаться в изоляции перед лицом сложных ситуаций и глобальных проблем, и ни одна цивилизация не может двигаться вперёд в одиночку. Взаимное обучение между различными цивилизациями является важным стимулом для прогресса человечества и достижения всеобщего мира. Диалог между цивилизациями послужит мостом для взаимопонимания и обмена опытом между представителями различных наций.

Заместитель секретаря провинциального комитета КПК КНР и вице-губернатор Шаньдуна г-н Гун Чжэн (Gong Zheng) в своём обращении к участникам мероприятия заявил, что «Пятый Нишаньский форум позволил объединить силу мысли, нарастить интеграционную мощь, внёс значительный вклад в достижение культурного консенсуса и поспособствовал взаимному обучению среди цивилизаций». Он также отметил, что Шаньдун как родина Конфуция и Мэн-цзы должен черпать мудрость у других, в полной мере использовать свои собственные культурные преимущества и всесторонне развивать бренд Нишаньского форума с целью создания платформы для взаимного обмена и обучения среди мировых цивилизаций. Г-н Гун выразил надежду, что различные цивилизации смогут сохранить своё многообразие и содействовать обмену для создания мирового сообщества с общей судьбой.