Компания REVOLVE подала заявку на регистрацию предстояшего IPO

СЕРРИТОС (CERRITOS), Калифорния, 29 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Advance Holdings, LLC (в ближайшее время будет переименована в Revolve Group, Inc., «REVOLVE») сегодня сообщила о подаче в Комиссию по ценным бумагам и фондовым рынкам США заявки по форме S-1 на регистрацию предстоящего первичного предложения простых акций. Количество предлагаемых акций и диапазон цен пока не определены. REVOLVE также планирует подать заявку на допуск своих простых акций к официальным торгам на Нью-йоркской фондовой бирже под cимволом «RVLV.»

Совместными администраторами подписки на акции в ходе предстоящего IPO выступят Morgan Stanley & Co. LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC и BofA Merrill Lynch. Компании Barclays Capital Inc. и Jefferies LLC будут выполнять функции управляющих IPO, а Cowen and Company, LLC, Guggenheim Securities, LLC, Raymond James & Associates, Inc. и William Blair & Company, L.L.C. станут соуправляющими первичного предложения.

Первичное предложение акций будет сделано посредством проспекта. По мере готовности копии предварительного проспекта данного IPO можно будет получить у Morgan Stanley & Co. LLC. (адрес: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, тел.: 1-866-718-1649); или у компании Credit Suisse Securities (USA) LLC (адрес: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, тел. 1-800-221-1037, email newyork.prospectus@credit-suisse.com ).

Заявка на регистрацию соответствующих ценных бумаг также была подана в Комиссию по ценным бумагам и фондовым рынкам, но на данный момент ещё не вступила в силу. До момента одобрения и вступления заявки в силу эти ценные бумаги не подлежат покупке или продаже.

Данный пресс-релиз не представляет собой предложение о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг. Продажа таких ценных бумаг в любых юрисдикциях, где подобные предложения запрещены, производиться не будет до регистрации или квалификации таких ценных бумаг в соответствии с законодательством таких юрисдикций.

Контактная информация для инвесторов:

Департамент по связам п с инвесторами

1-562-282-4990

IR@revolve.com

Контактная информация для представителей СМИ:

Кендалл Сарджент (Kendall Sargeant)

Kendall.Sargeant@revolve.com

