Компания Risen Energy открывает вьетнамский филиал, стремясь к освоению рынка Юго-Восточной Азии

НИНБО (NINGBO), Китай, 19 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Risen Energy Co., Ltd., китайский лидер отрасли фотоэлектрических модулей, зарегистрированный на рынке акций класса «А», сегодня сообщила об официальном открытии своего филиала во вьетнамской столице Ханое. Данное событие состоялось 24 августа текущего года в рамках реализации корпоративной стратегии по освоению зарубежных рынков. Расширение международного присутствия оставалось главным направлением деятельности фирмы на протяжении всего прошлого года. Подобная стратегия соответствует современным тенденциям отрасли и подтверждает стремление компании удовлетворять рыночный спрос с помощью передовых производственных технологий и обширного опыта, накопленного Risen Energy в ходе реализации комплексных ЕРС-проектов за пределами домашнего рынка. Стремясь к быстрому закреплению своих позиций на рынках стран Юго-Восточной Азии, Risen Energy планирует наращивать темпы инвестирования строительства электростанций во Вьетнаме, а также предоставления ЕРС-сервисов региональным клиентам, что позволит создать дополнительные каналы поступления прибыли после учреждения местного филиала.

Дабы оптимизировать структуру национальной энергетики, правительство Вьетнама предпринимает вполне успешные попытки перехода на экологически чистые источники энергии - ветер и солнце. Страна планирует к 2020 году ввести в эксплуатацию солнечные электростанции совокупной установленной мощностью в 850 МВт, а к 2030 году повысить этот показатель до 10 ГВт. Чтобы реализовать эту амбициозную цель, власти Вьетнама обнародовали ряд весьма благоприятных политических мер в сфере регулирования цен на электроэнергию, вырабатываемую солнечными фермами, налогообложения застройщиков и владельцев фотоэлектрических станций, импортных пошлин и сборов за землепользование. Все эти меры обеспечили китайским отраслевым предприятиям прочный фундамент для расширения своего присутствия на региональном рынке.

Компания Risen Energy намеревается претворить в жизнь локализационный план для быстрого и эффективного обслуживания своих зарубежных клиентов, а также в целях укрепления своих позиций во Вьетнаме. Предприятие планирует пригласить на работу десять местных руководителей и использовать превосходные ресурсы, которые ему удалось накопить на внешних рынках за последние несколько лет, дабы обеспечить себе необходимую базу для оперативного реагирования на сервисные запросы. Кроме того, Risen Energy будет непрерывно усовершенствовать стандарты сервисного и послепродажного обслуживания, исходя из ожиданий потребителей на целевых рынках и в стремлении завоевать их доверие и лояльность.

По сообщениям представителей Risen Energy, компания уже заключила соглашения с несколькими ведущими вьетнамскими фирмами, что стало первым шагом к установлению своего присутствия на рынке Юго-Восточной Азии. Согласно первоначальным планам, деятельность вьетнамского филиала будет направлена на инвестирование ЕРС-проектов создания генерирующих мощностей на уровне 150 МВт в 2018 году и удвоение этого показателя в 2019 году. Региональное подразделение компании также продолжит поиск возможностей для реализации других инвестиционных проектов на местном рынке, поскольку Risen Energy рассматривает Вьетнам как рынок с гигаваттным потенциалом, характеризующийся стабильной политической обстановкой и бизнес-средой.