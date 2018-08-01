Компания Seeing Machines представляет систему водительского мониторинга Guardian Backup для беспилотных автомобилей

Система Guardian Backup-driver Monitoring System (Guardian BdMS) создана с целью предупреждения водителя-дублёра беспилотного ТС о необходимости взять на управление движением автомобиля.

Компания Seeing Machines уже заключила контракт с одним клиентом и в настоящий момент ведёт переговоры с целым рядом предприятий-пионеров отрасли автономного вождения.

Всё больше технологических компаний, автопроизводителей и операторов автопарков работают над созданием флота полуавтономных и беспилотных исследовательских ТС. Тестирования автоматизированных автомобилей на дорогах общественного пользования имеет критически важное значение для эффективного процесса НИОКР, но сопряжено с явными рисками для людей. В большинстве случаев дабы гарантировать безопасность движения автомобиля, к испытаниям привлекаются водители-дублёры.

В 2017 году Национальное управление безопасности перевозок США рекомендовало при тестировании беспилотных и полубеспилотных автомобилей использовать системы водительского мониторинга с целью повышения безопасности и сведения к минимуму возможных аварий, связанных с усталостью или отвлечением внимания водителя-дублёра.

В системе Guardian BdMS используется разработанная компанией Seeing Machines технология мониторинга FOVIO, реализованная в формате удобного модернизированного решения, предназначенного для тестовых автомобилей уровней 3 («без глаз») и 5 («без водителя») по классификации SAE (Общества инженеров автомобильной промышленности).

Основная функция системы Guardian BdMS, основанной на использовании видеокамер - слежение за лицом и глазами водителя-дублёра в ходе дорожных испытаний беспилотных автомобилей, предоставление отчётов о состоянии водителя (контроль способности водителя следить за дорожной ситуацией) и идентификация отвлекающих факторов.

Ник ДиФьоре (Nick DiFiore), старший вице-президент и генеральный директор по вопросам автомобильных систем Seeing Machines, отметил:

«Автоматическое вождение сделает процесс управления автомобилем проще, комфортнее и, в конечном итоге, безопаснее. Передача задачи вождения компьютеру станет реальностью, но автомобильные путешествия при этом превратятся в более сложный и потенциально опасный процесс. Беспилотные автомобили должны доказать свою надежность и безопасность в условиях реального мира.

«Опираясь на наш более чем 8-летний опыт создания систем водительского мониторинга для флота коммерческих и промышленных автомобилей, а также для пассажирских авто, мы разработали продукт, предназначенный специально для удовлетворения потребностей владельцев и операторов исследовательских беспилотных ТС с целью безопасного дорожного тестирования технологий автономного вождения».

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КРАТКАЯ СПРАВКА

Компания Seeing Machines (кодLSE : SEE ) с головным офисом в Австралии является лидером отрасли технологий компьютерного зрения, позволяющих машинам видеть, понимать и помогать людям. Разработанная предприятием платформа визуального машинного обучения оснащена передовыми «ноу-хау», предоставляющими оперативную информацию о состоянии водителя посредством ИИ-анализа положения его головы, выражения лица и глаз. Подобные технологии лежат в основе систем водительского мониторинга (DMS), осуществляющих контроль за вниманием водителя/оператора и способных выявлять сонливость и отвлечённость персонала, управляющего транспортными средствами.

Компания Seeing Machines разрабатывает DMS для автомобильной промышленности, коммерческого транспортного флота, авиации и железнодорожного транспорта. Представительства компании работают в Австралии, США, Европе и Азии. Предприятие предоставляет своим клиентам мультиплатформенные решения - от встроенного ПО и процессоров до систем послепродажного обслуживания и сервисов для отраслевых лидеров в каждой вертикали.

На сегодняшний день DMS считаются ключевой технологией обеспечения безопасности в автомобильной отрасли, и особенную актуальность они приобретают на фоне разработки полуавтоматических и беспилотных авто. Системы DMS всё чаще встречаются в качестве встроенной функции безопасности коммерческого и логистического транспорта по всему миру. www.seeingmachines.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ

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Эдриан Даффильд (Adrian Duffield)/Кей Ларсен (Kay Larsen)/Шанталь Улкок (Chantal Woolcock)



Tел.: + 44 20 7427 1412

Seeing Machines



Софи Николь (Sophie Nicoll)



Tел.: + 61 419 149 683

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/741452/Seeing_Machines_GuardianBdMS.jpg

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