Компания SI Group обнародовала новый состав руководства

Кроме того, в структуре новой компании предусмотрены несколько стратегических коммерческих подразделений, каждое из которых будет специализироваться на конкретной группе продуктов и инноваций, а также на создании первоклассной системы управления взаимоотношениями с клиентами. Руководителями таких подразделений станут:

Кэти Эллет ( Katie Ellet ), вице-президент подразделения решений для нефтяного промысла

Филип Ингэм ( Philip Ingham ), вице-президент подразделения промышленных смол и специализированных продуктов

Роберт Кайзер ( Robert Kaiser ), вице-президент подразделения каучуков и адгезивов

Крис Робертс ( Chris Roberts ), вице-президент подразделения горюче-смазочных материалов

Общее руководство деятельностью SI Group осуществляют Фрэнк Бозич и Джон Штейц - авторитетные специалисты, совокупно располагающие более чем 75-летним опытом работы в химической отрасли. «Эти организационные изменения позволят нам эффективнее использовать компетенцию и потенциал членов руководства компании. Обновлённая структура предприятия обеспечивает нам мощный внешний фокус и создаёт платформу для более тесного взаимодействия с нашими клиентами», - прокомментировал главный исполнительный директор Фрэнк Бозич. Директор по вопросам присадок Джон Штейц, в свою очередь, добавил: «Мы сделаем дополнительный акцент на создании высокой потребительской ценности, уделяя более пристальное внимание, упреждая и используя системный подход к глобальным рыночным изменениям, влияющим на нашу отрасль».

С биографией членов руководства компании можно ознакомиться по ссылке: http://www.siigroup.com/leadership.asp .

О КОМПАНИИ SI GROUP

SI Group является ведущим мировым разработчиком и производителем высокоэффективных присадок, технологических растворов, фармацевтических препаратов и химических полупродуктов. Компания располагает прочными рыночными позициями в сегментах пластиков, продукции для нефтяного промысла, горюче-смазочных материалов, активных фармацевтических компонентов и промышленных смол. Решения SI Group играют важнейшую роль в обеспечении качества и производительности многочисленных промышленных и потребительских товаров. Компания с головным офисом в городе Скенектади (штат Нью-Йорк) располагает более чем 30 производственными базами на пяти континентах и штатом из 3 000 сотрудников, а годовой объём продаж предприятия составляет около 2 млрд. долл. США. SI Group является портфельной компанией SK Capital Partners . В 2018 году компания SI Group получила свою третью серебряную медаль EcoVadis за высокие стандарты корпоративной социальной ответственности и входит в ведущие семь процентов из более чем 45 000 международных компаний, включённых в рейтинг. SI Group придерживается концепции The Substance Inside. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.siigroup.com .

Контактная информация для представителей СМИ:

Тара Морган (Tara Morgan)

SI Group, Inc.

+ 1 518-347-4194

tara.morgan@siigroup.com