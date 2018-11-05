Компания SI Group обнародовала новый состав руководства
14:10 EST
Кадровые перестановки осуществляются вслед за продажей компании инвестиционной фирме SK Capital Partners
СКЕНЕКТАДИ (SCHENECTADY), Нью-Йорк, 5 ноября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания SI Group, ведущий мировой разработчик и производитель высокоэффективных присадок, технологических растворов, фармацевтических препаратов и химических полупродуктов, сегодня сообщила об изменениях в составе своего руководства. Новые кадровые перестановки последовали за приобретением SI Group частной инвестиционной фирмой SK Capital Partners со специализацией в отрасли химических продуктов, фармацевтических препаратов и спецматериалов. Сделка приобретения была завершена 15 октября 2018 года. В рамках транзакции нового владельца получила не только SI Group, но и Addivant - основанная в 2013 году портфельная компания SK Capital, являющаяся ведущим мировым производителем специализированных присадок. Новая объединённая компания представлена на рынке под брендом SI Group, а в состав её руководства вошли:
- Фрэнк Бозич (Frank Bozich), главный исполнительный директор SI Group
- Джон Штейц (John Steitz), главный исполнительный директор по вопросам присадок
- Крис Корнилл (Chris Cornille), старший вице-президент по вопросам сервисов цепочки поставок
- Брук Манрик (Brooke Manrique), старший вице-президент по вопросам кадровых ресурсов и коммуникаций
- Том Мастерсон (Tom Masterson), старший вице-президент по общему консалтингу и регулятивным вопросам
- Вэй Жу (Wei Ru), старший вице-президент по вопросам инжиниринга и технологий перерабатывающих процессов
- Пол Тилли (Paul Tilley), старший вице-президент по вопросам химических полупродуктов и смол промышленного назначения
- Патрик Уайнберг (Patrick Weinberg), старший вице-президент и финансовый директор
- Рич Уайт (Rich White), старший вице-президент по вопросам производства и ОТОСБ
Кроме того, в структуре новой компании предусмотрены несколько стратегических коммерческих подразделений, каждое из которых будет специализироваться на конкретной группе продуктов и инноваций, а также на создании первоклассной системы управления взаимоотношениями с клиентами. Руководителями таких подразделений станут:
- Кэти Эллет (Katie Ellet), вице-президент подразделения решений для нефтяного промысла
- Филип Ингэм (Philip Ingham), вице-президент подразделения промышленных смол и специализированных продуктов
- Роберт Кайзер (Robert Kaiser), вице-президент подразделения каучуков и адгезивов
- Крис Робертс (Chris Roberts), вице-президент подразделения горюче-смазочных материалов
Общее руководство деятельностью SI Group осуществляют Фрэнк Бозич и Джон Штейц - авторитетные специалисты, совокупно располагающие более чем 75-летним опытом работы в химической отрасли. «Эти организационные изменения позволят нам эффективнее использовать компетенцию и потенциал членов руководства компании. Обновлённая структура предприятия обеспечивает нам мощный внешний фокус и создаёт платформу для более тесного взаимодействия с нашими клиентами», - прокомментировал главный исполнительный директор Фрэнк Бозич. Директор по вопросам присадок Джон Штейц, в свою очередь, добавил: «Мы сделаем дополнительный акцент на создании высокой потребительской ценности, уделяя более пристальное внимание, упреждая и используя системный подход к глобальным рыночным изменениям, влияющим на нашу отрасль».
С биографией членов руководства компании можно ознакомиться по ссылке: http://www.siigroup.com/leadership.asp .
О КОМПАНИИ SI GROUP
SI Group является ведущим мировым разработчиком и производителем высокоэффективных присадок, технологических растворов, фармацевтических препаратов и химических полупродуктов. Компания располагает прочными рыночными позициями в сегментах пластиков, продукции для нефтяного промысла, горюче-смазочных материалов, активных фармацевтических компонентов и промышленных смол. Решения SI Group играют важнейшую роль в обеспечении качества и производительности многочисленных промышленных и потребительских товаров. Компания с головным офисом в городе Скенектади (штат Нью-Йорк) располагает более чем 30 производственными базами на пяти континентах и штатом из 3 000 сотрудников, а годовой объём продаж предприятия составляет около 2 млрд. долл. США. SI Group является портфельной компанией SK Capital Partners . В 2018 году компания SI Group получила свою третью серебряную медаль EcoVadis за высокие стандарты корпоративной социальной ответственности и входит в ведущие семь процентов из более чем 45 000 международных компаний, включённых в рейтинг. SI Group придерживается концепции The Substance Inside. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.siigroup.com .
Контактная информация для представителей СМИ:
Тара Морган (Tara Morgan)
SI Group, Inc.
+ 1 518-347-4194
tara.morgan@siigroup.com
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